US-Charts: Die meistverkauften Spiele im August – Ghost of Tsushima auf Platz 2

Wenig überraschend eroberte die Football-Simulation "Madden NFL 22" in den USA direkt den ersten Platz. Dahinter folgt der Director's Cut von "Ghost of Tsushima". Die Switch war einmal mehr die meistverkaufte Konsole.

"Ghost of Tsushima: Director's Cut" steigt auf dem zweiten Platz ein.

Die NPD Group hat für den vergangenen Monat ermittelt, welche Videospiele sich in den Vereinigten Staaten am besten verkauft haben. Alle Spieler zusammen haben ganze 4,37 Milliarden US-Dollar für ihr Hobby ausgegeben. Damit ist der Umsatz in diesem Jahr um sieben Prozent gestiegen.

Kommen wir nun zu den meistverkauften Spielen. Wenig überraschend steigt „Madden NFL 22“ auf dem ersten Platz ein, was auf die landesweite Popularität von American Football zurückzuführen ist. Das Sportspiel befindet sich zudem auf Platz 4 der meistverkauften Titel des Jahres.

Von „Ghost of Tsushima“ haben die Spieler anscheinend noch lange nicht genug. Deshalb befindet sich der kürzlich veröffentlichte Director’s Cut des Samurai-Abenteuers auf dem zweiten Platz.

Auf dem dritten Platz befindet sich der Dauerbrenner „Call of Duty: Black Ops Cold War“. Der Ego-Shooter erfreut sich auch zehn Monate nach seinem Release großer Beliebtheit.

Der nächste Platz geht an das rundenbasierte Strategiespiel „Humankind“. Hier haben wir es ebenfalls mit einer Neuerscheinung zu tun, die vom japanischen Publisher Sega veröffentlicht wurde.

Der fünfte Platz wird vom Marvel-Abenteuer „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ eingenommen. Mit „MLB: The Show 21“ und „Ratchet & Clank: Rift Apart“ finden wir zwei weitere Spiele unter den Platzierungen, bei denen Sony als Publisher agiert.

Ansonsten wird die Liste von Nintendo-Spielen besetzt. Fast die Hälfte der 20 Plätze werden von Switch-Titeln belegt.

Die Charts in der Übersicht

Madden NFL 22 (Electronic Arts) Ghost of Tsushima (Sony) Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision) Humankind (Sega) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Sony) Mario Kart 8 (Nintendo) The Legend of Zelda: Skyward Sword (Nintendo) Minecraft (Mehrere Publisher) Assassin’s Creed: Valhalla (Ubisoft) MLB: The Show 21 (Sony) Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) Call of Duty: Modern Warfare (Activision) Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Pokemon: Schwert & Schild (Nintendo) Mortal Kombat 11 (Warner Bros. Interactive) Super Mario 3D World (Nintendo) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) Mario Golf: Super Rush (Nintendo) Super Mario Party (Nintendo)

Die Juli-Platzierungen könnt ihr euch hier anschauen:

Auch die Konsolenverkäufe wurden von dem amerikanischen Marktforschungsinstitut ermittelt. Wenn wir die Stückzahlen betrachten, war einmal mehr die Nintendo Switch die meistverkaufte Konsole. Bei den Dollar-Umsätzen lag jedoch die PlayStation 5 vorne, was sich durch den höheren Preis begründen lässt. Der gesamte Hardware-Umsatz liegt bei 329 Millionen US-Dollar. Das ist im Vergleich zum August 2020 ein Anstieg von 45 Prozent.

Quelle: NPD Group (via VentureBeat)

