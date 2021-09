Call of Duty Vanguard: Beta wurde verlängert – Cheater vermiesen Spielern den Spaß

Sledgehammer Games hat die offene Beta des First-Person-Shooters "Call of Duty: Vanguard" um einige Tage verlängert. Zudem berichten die Spieler bereits von einem Cheaterproblem.

Am vergangenen Donnerstag startete die zweite Beta-Phase des kommenden First-Person-Shooters „Call of Duty: Vanguard“ auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Nun haben die zuständigen Entwickler von Sledgehammer Games bekanntgegeben, dass man die offene Beta um einige Tage verlängert. Demnach kann man bis zum kommenden Mittwoch, den 22. September 2021 um 19 Uhr weiterhin den Multiplayer auf Herz und Nieren testen.

Mit „Champion Hill“, „Hotel Royal“, „Gavutu“, „Red Star“ und „Eagle’s Nest“ stehen fünf unterschiedliche Karten zur Verfügung. In den Spielmodi „Champion Hill“, „Team Deathmatch“, „Herrschaft“, „Abschuss bestätigt“, „Patrouille“ und „Suchen und Zerstören“ kann man sich mit anderen Spielern messen und bereits in den Rängen steigen. Zudem kann man sich auch Stufen im aktuellen Battle Pass von „Call of Duty: Warzone“ verdienen.

Allerdings sind einige Probleme aufgetreten, die den Spielern direkt sauer aufstoßen. Unter anderem sind bereits einige Cheater auf den Servern unterwegs, die den Spielern den Spaß mächtig verhageln. Dementsprechend melden bereits zahlreiche Spieler, dass sie auf etwaige Cheater gestoßen sind. Inwieweit Sledgehammer Games dieses Problem in Zukunft in den Griff bekommen wird, wird sich zeigen müssen.

Sollten die Entwickler entsprechende Informationen zu ihren Anti-Cheat-Maßnahmen enthüllen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man sich erst einmal in der Beta austoben oder weitere Nachrichten zum Spiel in unserer Themenübersicht entdecken.

„Call of Duty: Vanguard“ wird am 5. November 2021 auf den Markt kommen. Parallel wird auch die neue Pazifik-Karte für „Call of Duty: Warzone“ veröffentlicht.

