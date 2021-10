PS5: Sonys Hermen Hulst deutet weitere Übernahmen an

Nach der Übernahme von Bluepoint Games ist offenbar nicht Schluss. Sony hat ein Interesse daran, auch in Zukunft neue Leute ins Haus zu holen oder Partnerschaften einzugehen.

Das PlayStation-Universum wächst weiter.

Sony gab vor wenigen Stunden die Übernahme von Bluepoint Games bekannt, nachdem es in den Wochen zuvor mehrfach Gerüchte über einen solchen Deal gab. Die jüngste Akquisition gliedert sich in eine Reihe von Übernahmen ein. Erst jüngst sicherte sich Sony Studios wie Firesprite und Housemarque. Und es scheint, dass sich das Unternehmen künftig nicht zurücklehnen möchte.

Offen für neue Beziehungen

In einem Interview mit IGN sprach Herman Hulst, das Oberhaupt der PlayStation Studios, über die jüngste Übernahme, aber auch über die Zukunft von PlayStation. Weitere Übernahmen oder Partnerschaften schloss er im Gespräch nicht aus.

„Wir sind immer offen dafür, neue Beziehungen zu knüpfen oder Leute ins Haus zu holen, aber nur, wenn wir uns an die Mentalität halten, bei der Qualität und die richtige Art von innovativen Inhalten, neuen Erfahrungen und vielfältigen Erlebnissen an erster Stelle stehen“,

Dem PlayStation-Oberhaupt scheint viel daran zu liegen, recht unterschiedliche Studios unter dem Banner von PlayStation zu vereinen. Dies soll bei der Entwicklung kommender Spiele eine große Vielfalt garantieren.

„Alle diese Teams haben viel gemeinsam, aber sie sind auch sehr unterschiedlich. Und das gefällt mir sehr“, so Hulst im Wortlaut. „Und ich denke, das ist es, was das PlayStation-Publikum, die PlayStation-Fans, verdient haben: Diese Vielfalt an Spielen, die von den PlayStation Studios entwickelt werden.“

Die Worte von Hulst geben zwar keinen Hinweis darauf, welches Studio als nächstes ins Auge gefasst wird. Allerdings lassen sie erahnen, dass Sony weiterhin ein großes Interesse daran hat, Entwickler zu übernehmen, die mehr Abwechselung in das PlayStation-Universum bringen.

Aktuelle Meldungen rund um Sony:

Zu den PlayStation Studios gehören etliche Branchengrößen. Dazu zählen Naughty Dog, Guerrilla Games, Insomniac Games, Sucker Punch Productions, Polyphony Digital und viele weitere Entwickler. Welches Studio wäre euer Wunschkandidat für die nächste Übernahme?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Sony