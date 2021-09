PS5: 3D-Sound ist ein „wichtiger Bestandteil“ von Sonys Vision

Der 3D-Sound zählt seit dem Launch zu den Kernfeatures der PS5. Mit dem neusten Firmware-Update profitieren auch Nutzer von TV-Lautsprechern davon, was Sonys Hideaki Nishino zu einem Statement bewegte.

Die PS5 feiert bald den ersten Geburtstag,

Mit dem neusten PS5-Update wurde die aktuelle Sony-Konsole um ein paar weitere Features bereichert. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Möglichkeit, die interne SSD mit einem kompatiblen Zusatzspeicher zu erweitern.

Ebenfalls gab es eine Änderung beim 3D-Sound, der nicht länger Nutzern von kompatiblen Headsets vorbehalten bleibt. Auch über TV-Lautsprecher kann der 3D-Sound mittlerweile ausgegeben werden. Dabei handelt es sich um ein Feature, auf das Sonys Hideaki Nishino, SVP of Platform Experience, in einem Interview einging.

„3D-Audio ist ein wichtiger Bestandteil unserer Vision für die PS5. Sie bietet ein wirklich beeindruckendes Erlebnis – nicht nur visuell, sondern auch akustisch. Wenn ich 3D-Audio für die TV-Lautsprecher aktiviere, klingt das einfach anders. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich hoffe, dass es jeder ausprobieren und erleben wird“, so seine Worte.

Und weiter: „Es fühlt sich so an, als käme der Ton sowohl von um mich herum als auch von vorn. 3D-Audio bietet also definitiv ein ganz anderes Erlebnis. Ich bin wirklich stolz auf das Team, das dieses Erlebnis möglich gemacht hat.“

Wunder sollte allerdings kein Nutzer des 3D-Sounds erwarten. Nicht zuletzt dürfte das Ergebnis stark von der Qualität der verwendeten Lautsprecher abhängen. Gerade bei einem Vergleich mit kostspieligeren Systemen sind in der Regel größere Klangunterschiede wahrnehmbar.

Nishino zum Trophäen-Tracker

Im weiteren Verlauf des Interviews ging Nishino auf ein weiteres Feature des neuen Firmware-Updates ein. So ist er vor allem vom Trophäen-Tracker angetan: „Mit dem September-Update haben wir viele neue Funktionen eingeführt, aber eins, das mir besonders gut gefällt, ist der Trophäen-Tracker. Alle wollen noch mehr Trophäen verdienen und damit angeben. Mit dem Trophäen-Tracker kann man jetzt die Trophäen, die man erspielen möchte, ganz einfach anheften.“

Ebenfalls erwähnte der SVP of Platform Experience einige „fantastische Features“, die noch kommen werden, ohne dabei ins Detail zu gehen. Seine kompletten Aussagen könnt ihr euch hier anschauen. Mehr zur PS5 ist wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

Was haltet ihr von den neuen Features der PS5? Und konnte euch der 3D-Sound über TV-Lautsprecher überzeugen?

