Elden Ring: Koop-Bild feiert die Tarnished-Freunschaft

"Elden Ring" kommt Anfang 2022 auf den Markt.

„Elden Ring“ zählt nicht zu den Spielen, die in allzu naher Zukunft auf den Markt gebracht werden. Doch sorgt der verantwortliche Entwickler FromSoftware hin und wieder für einen Schnappschuss, der einen Blick in das Abenteuer gewährt.

Drei Tarnished und ein weites Land

Ein solcher Schnappschuss ging pünktlich zum Wochenende auf dem offiziellen Twitter-Account von „Elden Ring“ online. Das Bild, das ursprünglich Teil eines Leaks war, aber inzwischen von FromSoftware offiziell bereitgestellt wurde, zeigt mehrere Tarnished, die über das Land und den tiefen Nebel vor ihnen blicken. In den Fokus scheint damit die Multiplayer-Komponente zu rücken.

Der entsprechende Hinweis findet sich auch in der Botschaft, von der die neue Aufnahme begleitet wird: „Die Freundschaft unter den Tarnished ist ein wertvolles Geschenk in diesem wilden Land.“

Wie das Team rund um Hidetaka Miyazaki in der Vergangenheit zu verstehen gab, werden die Multiplayer-Mechaniken von „Elden Ring“ besonders tiefgreifend sein und beispielsweise die Möglichkeit bieten, Nachrichten „im Stil von Dark Souls“ zu hinterlassen oder mehrere Spieler online zu versammeln, um gemeinsam das Interregnum zu erkunden und die Abscheulichkeiten zu bekämpfen.

Fans von FromSoftware warten schon seit längerer Zeit auf ein neues Spiel, nachdem „Sekiro: Shadows Die Twice“ im Jahr 2019 veröffentlicht wurde. Allzu viel wurde über „Elden Ring“ bislang nicht verraten. Doch der Trailer und die Informationen, die über verschiedene Interviews geteilt wurden, lassen erahnen, dass ein Spiel auf uns zukommt, das eine Kombination aus allen Lektionen bietet, die FromSoftware von „Demon’s Souls“ bis hin zu „Sekiro“ gelernt hat.

„Elden Ring“ wird am 21. Januar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer regelmäßig aktualisierten „Elden Ring“-Übersicht.

