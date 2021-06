Elden Ring: Spielzeit, mehrere Enden und weitere Details

"Elden Ring" erscheint im kommenden Jahr,

Vor einigen Tagen wurde „Elden Ring“ nach langer Wartezeit der Öffentlichkeit vorgestellt. Weitere Details folgten in einem Interview mit der japanischen Famitsu, an dem sich der Game Director Hidetaka Miyazaki beteiligte. Er betonte unter anderem, dass euch mit „Elden Ring“ das bisher größte Spiel des Unternehmens erwartet.

Auf die Frage, welches Ziel Miyazaki mit „Elden Ring“ verfolgt, erklärte der Game Director, dass man den Spielern eine Evolution der „Dark Souls“-Reihe bieten möchte. Zugleich soll der Titel die Basis dessen bilden, was das Studio mit zukünftigen Spielen aufbauen will.

Wie in „Dark Souls“ werden die Spieler die Geschichte durch das Sammeln von Fragmenten aufbauen, wobei das gleiche Gameplay-System wie in „Dark Souls“ auf die offene Welt des Spiels angewandt wird. Jedoch könnt ihr einen viel höheren Freiheitsgrad erwarten.

Was die Spielzeit von „Elden Ring“ angeht, so schätzt Miyazaki, dass die Spieler etwa 30 Stunden benötigen werden, um das Spiel ohne allzu viele Abstecher zu beenden. Bosse wird es nur in einer begrenzten Anzahl geben, wobei einige optional für die Spieler sind.

Auch ist Miyazaki zuversichtlich, dass der angestrebte Release-Termin wirklich eingehalten werden kann.

Zusammenfassung des Interviews

Die wichtigsten Highlights des Famitsu-Interviews wurden vom Reddit-Benutzer ‚AidThisFellowUser‘ zusammengefasst. Nachfolgend findet ihr seine Liste:

George R.R Martin hat die Basis für die Welt von „Elden Ring“ niedergeschrieben, der Rest wurde von FromSoftware gemacht.

„Elden Ring“ ist die Basis für das, was FromSoftware mit zukünftigen Spielen aufbauen möchte.

Die Geschichte und das Erscheinungsbild des Hauptcharakters werden im Gegensatz zu „Sekiro“ vom Spieler aufgebaut.

Das Spiel wird Wege haben, mit denen Spieler zu den Quest-Zielen geführt werden. Ihnen muss allerdings nicht gefolgt werden.

„Die Anzahl der Bosse im Spiel wird begrenzt sein“, es gibt keine Reihenfolge für Bosskämpfe. Es wird optionale Bosse geben.

Spieler werden die Geschichte wie in „Dark Souls“ durch das Sammeln von Fragmenten aufbauen

Es gibt sechs Hauptgebiete, die als unterschiedliche Dungeons fungieren und von Halbgöttern regiert werden.

Das Spiel hat einen Haupt-Hub/Stadt.

Das gleiche Gameplay-System wie in „Dark Souls“ wird auf die offene Spielwelt übertragen.

Ihr könnt „spirituelle Körper“ beschwören, die euch im Kampf unterstützen (Beschwörungssystem). Spirits können gesammelt und als Gegenstände ausgerüstet werden. Es gibt verschiedene Arten von Geistern (für Angriffe, als Lockvogel, zur Verteidigung usw.). Geister können verbessert werden und es gibt auch eher nutzlose Varianten mit anderen Eigenschaften.

Das Spiel wird mehrere Enden haben.

Das Spiel wird einen viel höheren Freiheitsgrad haben als die vorherigen Games.

Die Kampfkünste aus „Dark Souls 3“ kehren zurück, sind aber nicht an eine Waffe gebunden (~100 Techniken).

Das Spiel wird Unterstützung für Multiplayer (4 Spieler) während der Erkundung auf den offenen Feldern haben.

„Elden Ring“ wird aufgrund der vielen verschiedenen Optionen, die der Spieler bei der Erkundung der Welt und bei Begegnungen hat, „überschaubarer“ sein, aber es gibt immer noch viele schwere Gegner.

Der Fallschaden ist gering, um die Erkundung zu fördern.

Es gibt eine Weltkarte – aber die eigentlichen Dungeons haben keine Karte.

Das Spiel wird ein Crafting-System mit Materialien haben.

Miyazaki schätzt die Spielzeit auf etwa 30 Stunden „ohne zu viele Abstecher“.

Die asynchronen Multiplayer-Elemente aus „Dark Souls“ kehren zurück. Man kann (anscheinend) Gruppen bilden und ihren Nachrichten und toten Körpern etc. eine höhere Priorität geben.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

„Elden Ring“ erscheint weltweit am 21. Januar 2022 für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series S/X. Es wird ein kostenloses New-Gen-Upgrade für diejenigen geben, die die Last-Gen-Versionen des Spiels kaufen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Elden Ring