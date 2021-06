Elden Ring: PS5-Upgrade, Tag-Nacht-Zyklus, riesige Landschaften und mehr Infos

"Elden Ring" kommt Anfang 2022 auf den Markt.

Bandai Namco und FromSoftware sorgten am gestrigen Abend für die Vorstellung von „Elden Ring“. Nach der Präsentation im Zuge des Summer Game Fests folgte eine Pressemeldung, der sich weitere Details und Aussagen entnehmen lassen.

Zunächst verweisen die beteiligten Unternehmen darauf, dass sich Spieler von „Elden Ring“, das ein nichtlineares Action-RPG-Gameplay bietet, in ein aufregendes Abenteuer stürzen und über das Schicksal einer „ganzen Welt voller Intrigen und unvorstellbarer Mächte“ entscheiden können. Dabei sollen das gewohnte Nahkampfsystem von FromSoftware zum Einsatz kommen, das ihr gegen „geschickte und harte Gegner“ verwendet.

„Spieler können sich auf eine fantastische Reise durch eine detailverliebte und von Hand aufgebaute Welt freuen, in der das Blut in Strömen fließt und Verrat hinter jeder noch so freundlichen Miene lauern kann“, so die Macher. „Denn die tief in der Geschichte verwurzelten Einwohner dieser Welt haben oft eine ganz eigene Motivation, den Spielern zu helfen oder sie aufzuhalten.“

Riesige Landschaft und natürliches Wetter

Die riesige und laut Hersteller nahtlos aufgebaute Landschaft soll mit ihrem natürlichen Wetter beeindrucken und der Fortschritt der Geschichte basiert auf einem Tag-Nacht-Zyklus. Da der Titel nicht linear ist, könnt ihr euren Weg frei wählen und euch „komplett in der wunderbaren und seltsamen Welt von Elden Ring verlieren“.

„Ob zu Fuß oder hoch zu Ross, ob allein oder online mit Freunden – weite Ebenen, beklemmende Sümpfe und üppige Wälder warten auf neue Helden. Spieler bezwingen schwindelerregende Bergketten, erkunden atemberaubende Schlösser und erleben viele weitere eindrucksvolle Kulissen, deren Größenordnung und Opulenz alle bisherigen Titel von FromSoftware in den Schatten stellt“, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Anpassungs- und Wahlmöglichkeiten

„Elden Ring“ bietet verschiedene Anpassungsmöglichkeiten und Spieler können beliebig mit Waffen, magischen Fähigkeiten und Fertigkeiten experimentieren, die sich überall in der Welt finden. Auch liegt es an euch, ob ihr euch kopfüber in die Gefechte stürzt, oder lieber das Tarnungs- und Kampfsystem des Spiels zum eigenen Vorteil nutzt.

„Wir haben eine detaillierte und unglaublich große Welt erschaffen und sie basiert in allen Aspekten auf den Legenden, die George R. R. Martin extra für das Spiel geschrieben hat. Elden Ring ist eine Welt voller Mysterien und Gefahr, die es zu erkunden und zu meistern gilt – und ein Drama, dessen Charaktere sowohl durch ihren rätselhaften Hintergrund als auch durch ihre individuellen Motive bestechen. Wir hoffen, eure Reise durch diese in jeder Hinsicht wundersame Welt bereitet euch viel Freude“, so Hidetaka Miyazaki, Director bei FromSoftware.

Mehr zu Elden Ring:

„Elden Ring“ wird am 21. Januar 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Das Spiel unterstützt Smart Delivery auf Xbox-Konsolen und umfasst ein Gratis-Upgrade auf die PS5-Version für Spieler, die eine PS4-Version erwerben.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Elden Ring