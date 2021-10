Battlefield 2042: Die Beta-Version auf PS4 (Pro) und PS5 im technischen Vergleich

Seit heute können sich die ersten Spieler auf das Schlachtfeld begeben.

Endlich ist die Beta-Phase von „Battlefield 2042“ gestartet. Während sich die meisten Spieler noch bis Freitag gedulden müssen, dürfen Vorbesteller und EA Play-Mitglieder bereits heute loslegen.

Nur wenige Stunden nach dem Start der Beta erstellte ElAnalistaDeBits ein ausführliches Vergleichsvideo. Hier wurde die Grafik und die Performance auf den einzelnen PlayStation-Konsolen getestet.

Die veraltete PlayStation 4 aus dem Jahr 2013 kann eine Full HD-Auflösung vorweisen. Die Pro-Variante hingegen zeigt 1620 Pixel an, während die PlayStation 5 über eine 4K-Auflösung verfügt. Am Anfang des Videos werden euch die sichtbaren Unterschiede demonstriert.

Auf der PS4 und der PS4 Pro wird die Auflösung offenbar nicht dynamisch wiedergegeben. In besonders hektischen Situationen könnte das jedoch der Fall sein. Die neue Sony-Konsole besitzt eine dynamische Auflösung, die in bestimmten Momenten auf 1800 Pixel hinabsinkt.

In den PS4-Versionen fallen die Maps deutlich kleiner aus, was auf die geringere Spielerzahl zurückzuführen ist. Deshalb wurde auf Crossplay zwischen den alten und den neuen Konsolen verzichtet.

Bildwiederholfrequenz schwankt zwischen 50 und 60 FPS

Die Framerate bewegt sich sowohl auf PS4 als auch PS4 Pro zwischen 50 und 60 FPS. In vereinzelten Spielmomenten fällt sie sogar unter die 50 FPS-Marke. Das Gleiche beobachten wir auf der PS5.

Hinsichtlich der optischen Qualität ist die PS5 wenig überraschend klar im Vorteil. Das bemerken wir unter anderem bei den Texturen, der Schattenqualität und der Sichtweite.

Weil es sich um eine Beta-Version handelt, kann sich bis zur Veröffentlichung am 19. November noch einiges ändern. Die im Video gezeigten Spielszenen wirken jedoch vielversprechend. Was in der Endversion alles verbessert und ergänzt wird, könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen.

Related Posts

Neben der PlayStation erscheint „Battlefield 2042“ für Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Schaut euch das Vergleichsvideo hier selbst an:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042