Battlefield 2042: DICE nennt bekannte Probleme und fehlende Funktionen der Beta-Version

Am heutigen Vormittag startete die Beta des kommenden Multiplayer-Shooters „Battlefield 2042“ für ausgewählte Spieler. Passend dazu haben Electronic Arts und DICE auch die bekannten Probleme aufgelistet, die die Spieler in dem Test erwarten können. Da die Beta auf einer Version aus einem früheren Entwicklungszyklus basiert, sind noch einige Fehler enthalten, die für die Vollversion bereits aus der Welt geschafft wurden.

In den letzten Wochen der Entwicklung wird man weitere Anpassungen vornehmen, um den Spielern die bestmögliche Performance zum Launch zu bieten. Doch auf welche Einschränkungen und Probleme können sich Beta-Spieler einstellen?

Nicht alle Funktionen in der Beta enthalten

Unter anderem wird man keinen Trupp mit Spielern anderer Plattformen gründen können, auch wenn es eine Crossplay-Unterstützung gibt. In der Vollversion wird man auch über Plattformen hinweg Trupps erstellen können. Des Weiteren werden die DualSense-Funktionen wie die adaptiven Trigger noch nicht vollständig unterstützt. Folgende Anmerkungen hat DICE gegeben:

Unbekannter Fehler beim Matchmaking – Es werden bereits weitere Server bereitgestellt, um die Nachfrage zu bedienen

– Es werden bereits weitere Server bereitgestellt, um die Nachfrage zu bedienen Kleinere Grafik- und Performanceprobleme – Die offene Beta basiert auf einem alten Build, weshalb die meisten dieser Probleme zum Launch behoben sein sollen.

– Die offene Beta basiert auf einem alten Build, weshalb die meisten dieser Probleme zum Launch behoben sein sollen. Crossplay-Truppen – Werden erst in der Vollversion zur Verfügung stehen

– Werden erst in der Vollversion zur Verfügung stehen Adaptive Trigger – Unterstützung nicht in der Beta enthalten.

– Unterstützung nicht in der Beta enthalten. Commorose – Erst in der Vollversion enthalten. In der Beta kann man nur pingen.

– Erst in der Vollversion enthalten. In der Beta kann man nur pingen. HDR-Modus auf dem PC – Wurde aufgrund eines Bugs entfernt und soll zum Launch im Spiel enthalten sein.

– Wurde aufgrund eines Bugs entfernt und soll zum Launch im Spiel enthalten sein. VOIP – Nicht in der Beta enthalten. Soll in der Vollversion auch plattformübergreifend funktionieren.

– Nicht in der Beta enthalten. Soll in der Vollversion auch plattformübergreifend funktionieren. Verbliebener EMP-Effekt – Der Fehler kann in der Beta auftauchen und wurde für die Vollversion bereits behoben.

– Der Fehler kann in der Beta auftauchen und wurde für die Vollversion bereits behoben. Xbox Gameplay-Aufnahme – Nicht in der Beta enthalten, aber für die Vollversion versprochen.

Mehr zum Thema: Battlefield 2042 – Button-Befehle/Steuerung auf PS4 und PS5 – Tipps von DICE

Dementsprechend kann man sich auf einige Probleme einstellen und sollte sich nicht allzu große Sorgen machen, falls man auf ungewöhnliche Fehler stößt oder von der Grafik unterwältigt ist. Zum Launch soll sich der Shooter in einem deutlich besseren Zustand befinden. „Battlefield 2042“ wird am 19. November 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042