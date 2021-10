Rocket League: Zum Kinostart des 007-Streifens – Aston Martin Valhalla und mehr im neuen Update

Pünktlich zum Kinostart des neuen James Bond-Streifens "Keine Zeit zu sterben" kündigten die Entwickler von Psyonix ein frisches Content-Update zu "Rocket League" an. Mit diesem findet unter anderem der Aston Martin Valhalla den Weg in den beliebten Multiplayer-Titel.

Mit „Keine Zeit zu sterben“ findet in dieser Woche der neueste James Bond-Streifen den Weg auf die große Leinwand und verspricht laut offiziellen Angaben einmal mehr spannende Unterhaltung.

Passend zum Kinostart von „Keine Zeit zu sterben“ kündigten die Entwickler von Psyonix ein frisches Content-Update an, das am morgigen Donnerstag, den 7. Oktober 2021 veröffentlicht wird. Dieses basiert auf dem neuen James Bond-Film und bringt mit dem Aston Martin Valhalla genannten Supercar unter anderem ein komplett neues Fahrzeug mit sich.

Der Kinostart von Keine Zeit zu sterben wird gefeiert

Der Aston Martin Valhalla kann für 1.100 Ingame-Credits erworben werden und wird vom 7. bis zum 13. Oktober 2021 zur Verfügung stehen. Allzu viel Zeit solltet ihr euch mit dem Kauf also nicht lassen. Beim Aston Martin Valhalla wird es allerdings nicht bleiben, wie es in der offiziellen Ankündigung des morgigen Content-Updates weiter heißt.

„Um James Bonds Rückkehr in die Rocket League zu feiern, achte genau auf drei Herausforderungen im Spiel, jede mit ihrer eigenen Belohnung zum Thema 007. Schließe diese Herausforderungen ab und schalte das Aston Martin DB5-Spielerbanner von 007, die Avatar-Grenze von Agent 007 und den Spielertitel ’00 Agent‘ frei“, so die Entwickler.

„Und für alle Agenten, die bei der vorherigen Mission gescheitert sind, kehrt 007s Aston Martin DB5 am selben Tag in den Item-Shop zurück und wird in einer kompletten Bond 007-Sammlung angeboten, die sowohl Autos als auch ihre zusätzlichen Gegenstände für 2.000 Credits umfasst.“

