FIFA: Markenschutzeintrag deutet auf den zukünftigen Titel hin

Möglicherweise wird das "FIFA"-Franchise umbenannt.

In einer kürzlich verschickten Pressemeldung teilte EA Sports mit, dass die „FIFA“-Reihe zukünftig unter einem neuen Namen in Erscheinung treten könnte. Aktuell wird die Vereinbarung über die FIFA-Namensrechte überprüft, die von allen bestehenden Partnerschaften und Lizenzen getrennt sind.

Wie genau das „FIFA“-Franchise in Zukunft heißen könnte, gaben die Verantwortlichen nicht bekannt. Jetzt deutet ein Markenschutzeintrag auf den möglicherweise neuen Titel hin. Demnach könnte die weltbekannte Fußballsimulation ab nächstem Jahr unter dem Namen „EA Sports FC“ vertrieben werden.

Der Videospielentwickler registrierte diese Marke vor kurzem beim britischen Amt für geistiges Eigentum und beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Allerdings ist noch unklar, ob sich Electronic Arts wirklich für eine Änderung des Namens entscheiden wird. Bis es soweit ist, könnte zudem noch einiges an Zeit vergehen und weitere Titel angemeldet werden.

Aktueller Name wohl zu teuer

Der Grund dahinter wären wohl die hohen Kosten für die Nutzung des „FIFA“-Titels. Nächstes Jahr endet die Lizenzvereinbarung, weshalb sich die Verantwortlichen nun Gedanken machen.

Auch Konami hat sich für eine Umbenennung der hauseigenen Fußball-Reihe entschieden. „Pro Evolution Soccer“ hört ab sofort auf den Namen „eFootball 2022“ und wird kostenlos angeboten. Qualität und Umfang des Spiels fallen jedoch bescheiden aus. Auf Steam hat es den Platz als das am schlechtesten bewertete Spiel eingenommen. „FIFA 22“ ist wiederum erneut ein riesiger Erfolg und stürmte unter anderem in Großbritannien an die Spitze der Charts.

