PlayStation Studios: Belegschaft wuchs um 20 Prozent – Weitere Investitionen versprochen

Sony Interactive Entertainment übernahm in diesem Geschäftsjahr mehrere Studios.

Nachdem in der Vergangenheit vor allem Microsoft mit diversen Studiokäufen von sich reden machte, legte Sony Interactive Entertainment im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 (1. April 2021 – 31. März 2022) nach.

In den vergangenen Monaten erwarb das Unternehmen Studios wie Bluepoint Games, das Studio hinter dem PS5-Launch-Titel „Demon’s Souls“, die Portierungs-Experten von Nixxes Software, den britischen Entwickler Firesprite Games und natürlich die „Returnal“-Macher von Housemarque. Wie Sony in einer aktuellen Mitteilung bestätigte, wuchs die Belegschaft der PlayStation Studios durch die Übernahmen der vergangenen Monate um 20 Prozent. Dabei wird es allerdings nicht bleiben, da die Verantwortlichen in den kommenden Monaten weiter in die hauseigenen Studios investieren möchten.

Sony spricht über die aktuellen Übernahmen

Anlässlich der aktuellen Geschäftszahlen äußerte sich Chief-Financial-Officer Hiroki Totoki diesbezüglich wie folgt: „Um unsere Softwareentwicklungskapazitäten weiter zu stärken, haben wir im September die Übernahme von Firesprite und diesen Monat von Bluepoint Games angekündigt. Beide Unternehmen verfügen über hervorragende technische Fähigkeiten und hervorragende Erfolgsbilanzen und haben zur Entwicklung vieler unserer Spielesoftware-Titel beigetragen.“

„Für die Zukunft planen wir, diese Studios zu nutzen, um die Entwicklungskapazitäten der PlayStation Studios zu erhöhen und das erforderliche Know-how zu nutzen, um Spiele auf PCs und mobilen Geräten bereitzustellen. Durch die seit Beginn dieses Geschäftsjahres angekündigten Akquisitionen wird die Zahl der PlayStation-Studios um vier auf 16 und die Zahl der Entwickler um fast 20 Prozent steigen.“

„Wir planen, auch in Zukunft weiter aggressiv in unsere Entwicklungskapazitäten zu investieren“, führte Totoki abschließend aus, ohne jedoch näher ins Detail zu gehen.

