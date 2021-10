Lost in Random: Ein musikalischer neuer Trailer zu Halloween

Passend zu Halloween bedachten uns die Entwickler von Zoink Games mit einem frischen Video zu ihrem modernen Märchen "Lost in Random". Dieses soll auf musikalische Art und Weise Lust auf mehr machen.

"Lost in Random" ist unter anderem für die PlayStation-Plattformen erhältlich.

In Zusammenarbeit mit Electronic Arts‘ Originals-Label veröffentlichten die Indie-Entwickler von Zoink Games im vergangenen Monat ihr neues Projekt „Lost in Random“.

Um noch unentschlossene Spieler zu ködern und ihnen „Lost in Random“ schmackhaft zu machen, stellten die Verantwortlichen von Zoink Games pünktlich zu Halloween ein neues Video zu dem modernen Märchen bereit. Dieses soll auf musikalische Art und Weise Lust auf mehr machen und wurde im Stil klassischer Musicals gehalten. Das besagte Video haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Eine moderne Interpretation klassischer Märchen

Offiziellen Angaben zufolge haben wir es bei „Lost in Random“ mit einem Abenteuer zu tun, das alte Märchen auf eine moderne Art neu interpretieren soll. Ihr schlüpft in die Rolle des mittellosen Mädchens Even, das sich auf die Suche nach ihrer verschwundenen Schwester Odd begibt. Zur Seite steht ihr dabei Dicey, ein kleiner und seltsamer lebender Würfel, der ihr voller Tatendrang beipflichtet.

Zum Thema: Lost in Random: Story-Trailer stimmt auf das moderne Märchen ein

Die Geschichte wird wiederum von Ryan North erschaffen, der vielen Leuten durch seine Arbeit an „Adventure Time“ und „The Unbeatable Squirrel Girl“ ein Begriff sein dürfte. Zu den wichtigsten Inspirationen der Entwickler gehören dabei die Werke von Tim Burton.

Weitere Eindrücke und Details zum aktuellen Projekt von Zoink Games findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

