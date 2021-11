PS5 und PS4: Sony erwirbt offenbar Beteiligung an Devolver Digital

Sony Interactive Entertainment hat einem Bericht zufolge einen fünfprozentigen Anteil an Devolver Digital und damit eine Minderheitsbeteiligung am US-amerikanischen Publisher erworben. Das Unternehmen wird seit heute an der Londoner Börse gehandelt.

Die europäische Anwaltskanzlei Fieldfisher, die Devolver berät, gab zu Protokoll, dass der Publisher eine „bedeutende strategische Investition von einem wichtigen Branchenakteur“ erhalten habe. Dem Bericht von Gamesindustry zufolge handelt es sich dabei um ein 5-Prozent-Investment von Sony Interactive Entertainment.

Fast eine Milliarde Dollar wert

„Ein Börsengang ist für uns die richtige Entscheidung, um unser weiteres Wachstum zu sichern und noch mehr wunderbare Spiele zu unterstützen“, so Devolver CEO Douglas Morin. „Am wichtigsten ist, dass wir dadurch unsere Kultur beibehalten können.“

Devolver Digital konnte mit der Zulassung zum AIM, einem Untermarkt der Londoner Börse, 261 Millionen Dollar (190 Millionen Pfund) einnehmen, womit der Publisher mit 950 Millionen Dollar (694,6 Millionen Pfund) bewertet wird.

Das 2009 gegründete Unternehmen mit Sitz in Austin, Texas, ist Herausgeber vieler Indie-Spiele, darunter „Hotline Miami“, „Fall Guys“ und kürzlich „Death’s Door“. Zu den kommenden Titeln gehören „Weird West“, „Shadow Warrior 3“, „Demon Throttle“ und „The Talos Principle 2“.

In einem Update auf der offiziellen Webseite erläuterte Devolver, was die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft für die Zukunft des Unternehmens bedeuten wird.

„Das bedeutet, dass Devolver Digital in der Lage sein wird, weiterhin in alle Spiele zu investieren, an denen wir gerade arbeiten, Partnerschaften für neue Spiele einzugehen, die wir bisher nicht in Betracht ziehen konnten, und mehr von den guten Leuten, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, in unseren Kader von vollendeten Videospielprofis aufzunehmen“, heißt es.

Auch bei Sony Interactive Entertainment geht es voran. Der PS5-Hersteller teilte in der vergangenen Woche mit, dass die Zahl der Mitarbeiter im Entwicklungsbereich in diesem Geschäftsjahr um fast 20 Prozent gestiegen ist, nachdem das Unternehmen eine Reihe von Studios übernommen hat. Aber auch Minderheitsbeteiligungen sind für Sony nicht neu. Und weitere Übernahmen und Fusionen sind geplant.

