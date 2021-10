State of Play Oktober 2021: Heute im Livestream – Uhrzeit und Details

Am heutigen 27. Oktober 2021 wird die neuste State of Play-Ausgabe ausgestrahlt. 20 Minuten lang rücken aktuelle Spiele einiger Third-Party-Unternehmen in den Fokus. Ein Titel wurde bereits bestätigt.

Sony möchte heute Abend einige neue Spiele vorstellen.

In der kommenden Nacht strahlt Sony eine weitere Ausgabe der State of Play-Show aus. Wie gewohnt kann sie über einen Livestream von euch verfolgt werden. Allerdings erfolgt der Start für europäische Zuschauer zu einem recht ungünstigen Zeitpunkt.

Die Oktober-Ausgabe von State of Play startet demnach am heutigen 27. Oktober 2021 um 23 Uhr unserer Zeit. Verfolgen könnt ihr die 20-minütige Show auf den offiziellen Twitch- und Youtube-Kanälen von PlayStation.

Den Youtube-Player haben wir nachfolgend eingebunden:

Was wird gezeigt?

Konkrete Details nannte Sony zur neusten State of Play-Ausgabe noch nicht. Es hieß lediglich, dass sie sich um Third-Party-Spiele drehen wird, die bald für PS4 und PS5 erscheinen werden. In den Fokus rücken sollen sowohl angekündigte Third-Party-Spiele als auch neue Titel, die bisher nicht vorgestellt wurden.

Eines der Spiele der Show wurde. So wird das Action-Adventure „Little Devil Inside“ während der Show einen Auftritt haben. Was über den Titel bisher bekannt ist, erfahrt ihr. Zu den weiteren Spielen der Show wurden bislang keine Infos herausgegeben.

Allerdings gibt es einschlägige Gerüchte. So wird vermutet oder zumindest gehofft, dass „Final Fantasy 16“ eines der Spiele der heutigen State of Play sein könnte. Immerhin gab es zuletzt Änderungen an der Webseite. Auch Spiele wie „Gotham Knights“, „Gollum“ und „The Dark Pictures Anthology“ wurden in diesem Zusammenhang genannt.

Weitere Meldungen rund um Sony:

Da sich die State of Play-Ausgabe um Third-Party-Spiele dreht, werden die Games von Sony wohl außen vor bleiben. Das Unternehmen lässt an ein paar hochkarätigen Spielen arbeiten, darunter „God of War Ragnarok“ und „Marvel’s Spider-Man 2“. Auch auf den Multiplayer von „The Last of Us Part 2“ warten viele Spieler gespannt.

Welche Erwartungen habt ihr an die neuste State of Play-Ausgabe? Welche Spiele würdet ihr gerne sehen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu State of Play