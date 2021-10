PS5: Apple Music kommt offenbar auf die Sony-Konsole

Dieses Foto wurde vom Reddit-Nutzer HOLYWARS1990 geteilt.

Im Internet tauchten Hinweise darauf auf, dass Apple Music in naher Zukunft auf die PS5 kommen könnte. So teilte ein Reddit-Nutzer im Apple Music-Subreddit ein Foto, das zeigt, dass ihm die Möglichkeit angeboten wurde, die App für Apple Music auf die PS5 herunterzuladen.

Bei der Ausführung des Versuchs erschien allerdings die Fehlermeldung: „Diese App ist nur auf PS4 abspielbar“. Es ist die Standard-Fehlermeldung, die von der PS5 angezeigt wird, wenn eine App fehlt.

Offenbar Tests im Hintergrund

Die britischen Redakteure vonversuchten daraufhin, die Eingabeaufforderung über ein Hauptkonto in Großbritannien zu erhalten, was allerdings nicht von Erfolg gekrönt war. Erst als ein neues Konto mit der Region USA erstellt wurde, erschien die Meldung zum Download von Apple Music – nach einem weiteren Versuch verschwand sie jedoch wieder. Das lässt vermuten, dass im Hintergrund aktiv getestet wird.

Dass Apple Music auf die PS5 kommt, ist nicht unwahrscheinlich, da der Dienst bereits auf einer Reihe anderer Geräte verfügbar ist, darunter Samsung Smart TVs, Google Next und Android. Zudem hat Sony vor einiger Zeit eine Partnerschaft mit Apple angekündigt, durch die PS5-Besitzer sechs Monate kostenlosen Zugang zu Apple TV+ erhalten. Eine weitere Partnerschaft klingt daher recht wahrscheinlich.

Die Ankündigung könnte schon bald erfolgen: Apple veranstaltet am Montag ein Event, auf dem das Unternehmen voraussichtlich neue MacBooks vorstellen wird. Womöglich wird dort ebenfalls die Unterstützung von Apple Music auf der PlayStation enthüllt.

Die neusten Meldungen zur PS5:

Die PS5 wurde im November 2020 in den USA, Großbritannien, Europa und anderen wichtigen Regionen veröffentlicht und hat sich in Großbritannien eine Million Mal verkauft. Damit ist sie die am schnellsten verkaufte PlayStation-Konsole aller Zeiten in dieser Region – trotz der massiven Lieferschwierigkeiten.

Erwartet wird, dass die Läden erst im kommenden Jahr ausreichend Exemplare vorrätig haben werden, um die Nachfrage der Kunden bedienen zu können. Mehr zur PS5 ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

