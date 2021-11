PSN Store: Codemasters-Racer im Angebot der Woche

Im PlayStation Store wurde ein neuer Deal der Woche freigeschaltet. Günstiger bekommt ihr bis zum kommenden Donnerstag ein Rennspiel aus dem Hause Codemasters.

F1 2021 ist das Angebot der Woche

Der Preis von „F1 2021“ wurde im PlayStation Store um 40 Prozent gesenkt, was für euch bedeutet: Ihr könnt den Titel für 41,99 statt 69,99 Euro erwerben. Nachfolgend haben wir den entsprechenden Produkteintrag verlinkt:

PlayStation Store: F1 2021 ist das Angebot der Woche

Nicht im Preis gesenkt wurde die Deluxe Edition von „F1 2021“. Beim Kauf der erweiterten Fassung werden im PlayStation Store nach wie vor 84,99 Euro fällig. Mit an Bord sind unter anderem 18.000 Pitcoins.

Der Preis von „F1 2021“ im PlayStation Store kann sich durchaus sehen lassen. Bei Amazon werden für die PS5-Fassung des Rennspiels beispielsweise. Auch dort weist der Versandriese darauf hin, dass es sich um ein befristetes Angebot handelt. Bei Media Markt schlägt die PS5-Version von „F1 2021“, was ebenfalls für die PS4-Disk gilt.

„F1 2021“ wurde im Juli 2021 veröffentlicht und gliedert sich nach der Übernahme von Codemasters durch Electronic Arts in die EA Sports-Spiele ein. Mit an Bord sind Modi wie „My Team“ aber auch Pitcoins, für die im PlayStation Store eine Menge Geld ausgegeben werden kann. Dabei handelt es sich um die virtuelle Währung im Spiel, die im aktuellen Teil allerdings nicht neu ist.

Mehr zu F1 2021:

„F1 2021“ wird regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert. Mit dem Update 1.12 fand im vergangenen Monat die Imola-Rennstrecke in das Spiel. Ebenfalls wurde in diesem Jahr eine Demo zu „F1 2021“ veröffentlicht. Weitere Meldungen dieser Art findet ihr in unserer „F1 2021“-Übersicht.

Weitere Deals im PlayStation Store

Schon am gestrigen Mittwoch ging im PlayStation Store ein umfangreicher Sale mit mehr als 100 Angeboten an den Start. Mit dabei sind Spiele wie „God of War“ Remastered“, „The Last of Us Remastered“ und „Uncharted: The Nathan Drake Collection“.

Auch die neusten PS Plus-Games für November 2021 sind seit dieser Woche im PlayStation Store verfügbar.

