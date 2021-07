Codemasters: Studioführung verlässt wenige Monate nach EA-Übernahme die Firma

Die derzeitige Studioführung von Codemasters tritt Ende des Monats zurück.

Mitte Februar diesen Jahres erreichte uns die Nachricht, dass Electronic Arts erfolgreich die Rennspiel-Experten von Codemasters übernehmen konnte. Nun, nur wenige Monate nach der erfolgreichen Akquisition, vermeldet GamesIndustry, dass die Studioführung von Codemasters das Unternehmen verlässt.

Codemasters: Studioführung verlässt das Unternehmen

Genauer treten Frank Sagnier, der CEO der Firma, und Rashid Varachia, der CFO des Studios, zurück und scheiden somit aus ihren bisherigen Rollen innerhalb der Firma aus. Laut EA sei diese Trennung schon immer Teil des Plans gewesen, doch die Geschwindigkeit der Übernahme habe den Abgang von Sagnier und Varachia beschleunigt. Das Duo tritt Ende Juli 2021 von seinen Aufgaben zurück und verlässt anschließend Codemasters.

Sowohl Codemasters als auch ihre Kollegen von Slightly Mad Studios („Project CARS“), werden fortan unter dem Dach von EA Sports operieren, das von Cam Weber geleitet wird. An die Stellen von Sagnier und Varachia treten Clive Moody, Senior Vice President of Product Development, und Jonathan Bunney, Senior Vice President of Publishing, die künftig Codemasters anführen werden.

Abschließend heißt es, die Verantwortlichen seien Frank Sagnier und Rashid Varachia „unglaublich dankbar für alles, was sie für Codemasters und Electronic Arts getan haben, und wir alle wünschen ihnen das Allerbeste. Wir wissen, dass die Kultur, die sie geschaffen haben, und ihr innovativer Geist durch das hervorragende Führungsteam im Studio weiterleben werden.“

Zum Thema: Codemasters: Passen perfekt zusammen – CEO zur Übernahme durch EA

Electronic Arts hat Codemasters im Februar diesen Jahres offiziell für 1,2 Milliarden US-Dollar (circa 1,015 Milliarden Euro) übernommen. Bezüglich der erfolgreichen Akquisition sagte Matt Bilbey, der Executive Vice President of Strategic Growth von EA, diese würde den Beginn einer neuen Ära für Rennspiele einläuten.

Was ist eure Meinung zum Rücktritt der aktuellen Codemasters-Führung?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Codemasters