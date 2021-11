Gran Turismo 7: Tuning-Möglichkeiten vorgestellt

Sony Interactive Entertainment hat heute das bereits siebte Entwicklervideo zu „Gran Turismo 7“ veröffentlicht. Dort werden die Tuning-Möglichkeiten der neuen Rennsimulation behandelt. Das Video wurde vor wenigen Tagen bereits geleakt. Nun ist es mit englischen Untertiteln verfügbar.

Kleinste Anpassungen können einen Unterschied ausmachen

Das Auftunen und Individualisieren eines Fahrzeugs bezeichnet Serien-Schöpfer Kazunori Yamauchi als „eines der größten Vergnügen“. Er weist darauf hin, dass die kleinsten Anpassungen einen spürbaren Unterschied ausmachen können. Den Trial & Error-Prozess, um beim Auto-Tuning die für euch idealen Einstellungen zu finden , bezeichnet der Japaner als „wirklich unterhaltsam“.

Im siebten Hauptableger wird die größte Anzahl an Tuning-Teilen enthalten sein, die es bisher in der langjährigen Rennspiel-Reihe gab. Einen Bruchteil davon bekommt ihr im Video zu sehen. Dadurch haben die Spieler enormen Spielraum bei den Anpassungsmöglichkeiten. Gestaltet euer Fahrzeug ganz nach euren Wünschen und passt sie an euren persönlichen Fahrstil an.

Bei den Fahrzeugen werdet ihr unter 400 verschiedenen Modellen auswählen dürfen. Neben der Innenausstattung könnt ihr mit dem Livery-Editor die Optik eures Autos genauer anpassen.

Das vorherige Behind-The-Scenes Video stellte die SCapes in den Mittelpunkt. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

„Gran Turismo 7“ kommt am 4. März 2022 für PS5 und PS4 auf den Markt. Wer sich für die Vorbestellung entscheidet, darf sich über mehrere Bonus-Inhalte freuen. Neben 100.000 Credits erhaltet ihr diese drei Fahrzeuge: Mazda RX-Vidion GT3 Concept Stealth Model, Porsche 917 Living Legend ’14 und Toyota Supra GT500 ’97.

