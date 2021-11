GTA Trilogy Definitive Edition: Sony reagiert auf zu frühe Freischaltung im PS Store

Die "GTA The Trilogy - The Definitive Edition" kann bereits von vielen Leuten gespielt werden, da im PlayStation Store eine zu frühe Freischaltung erfolgte. Sony zog allerdings die Notbremse.

Die PlayStation-Version der „GTA The Trilogy – The Definitive Edition“ wurde vorübergehend aus dem PlayStation Store entfernt. Das Spiel, das ihr auch auf der PS5 in Angriff nehmen könnt, sollte weltweit um 16 Uhr veröffentlicht werden, was ebenfalls für PC und Xbox gilt.

Doch Spieler, die im PlayStation Store eine Vorbestellung der Sammlung aufgaben, nahmen freudig zur Kenntnis, dass die „GTA The Trilogy – The Definitive Edition“ bereits um Mitternacht ihrer jeweiligen Region freigeschaltet wurde, wodurch Spieler in Neuseeland, Australien und anderen Ländern einen deutlich früheren Zugang erhielten.

Um das zu unterbinden, wurde das Bundle temporär aus dem PlayStation Store entfernt, wieberichtet. Während Interessenten die „GTA The Trilogy – The Definitive Edition“ bis dato vorbestellen konnten, ist es auf dernur noch möglich, das Produkt der Wunschliste hinzuzufügen. Ebenfalls ist ein Timer zu sehen, der dem offiziellen Erscheinungstermin entgegentickt.

Die Freischaltung der Release-Fassung der „GTA The Trilogy – The Definitive Edition“ erfolgt wie erwähnt am 11. November 2021 um 16 Uhr deutscher Zeit. Rockstar bringt ebenfalls eine physische Version der Trilogie für Konsolen in den Handel. Sie soll ab dem 7. Dezember 2021 erhältlich sein.

Einige Songs fehlen

Im Laufe der Woche wurden die Tracklists der enthaltenen Spiele vorgestellt. Diese lassen ein paar Songs vermissen, die in den Originalspielen enthalten waren. Dazu zählen unter anderem die folgenden Titel, wie NME berichtet:

Ozzy Osbourne – Bark At The Moon

Kate Bush – Wow

Michael Jackson – Billie Jean

Die kompletten Listen der fehlenden Songs könnt ihr euch hier anschauen. Insgesamt wird die Definitive Edition 200 Songs enthalten, die sich über 29 Radiostationen hinweg erstrecken. Da in geleakten Gameplay-Szenen ebenfalls Songs zu hören waren, die in der Übersicht nicht in Erscheinung treten, ist es denkbar, dass die Songliste noch nicht dem finalen Stand entspricht.

Die „GTA The Trilogy – The Definitive Edition“ erscheint heute für die Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. In unserer Themen-Übersicht findet ihr im Vorfeld weitere Einzelheiten zu den enthaltenen Spielen.

