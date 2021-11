GTA Trilogy – The Definitive Edition: Gameplay-Videos zeigen GTA 3 & Vice City

GTA Trilogy – The Definitive Edition:

Im Vorfeld der Veröffentlichung der "GTA Trilogy – The Definitive Edition" in dieser Woche tauchten umfangreiche Gameplay-Videos zu der Remastered-Sammlung auf. Diese ermöglichen euch einen ausführlichen Blick auf die Neuauflagen von "GTA 3" und "GTA: Vice City".

Die "GTA Trilogy – The Definitive Edition" erscheint in dieser Woche.

Mit der in dieser Woche erscheinenden „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ wird euch die Möglichkeit geboten, drei Ableger der legendären Open-World-Reihe in überarbeiteten Versionen neu aufleben zu lassen.

Bereits im Vorfeld der offiziellen Veröffentlichung kamen Spieler in den Genuss ihrer Kopie und stellten entsprechende Gameplay-Videos bereit. Diese bringen es auf eine Laufzeit von über einer Stunde und ermöglichen euch einen Blick auf die technisch aufgepeppten Fassungen der beiden Klassiker „GTA 3“ (2001) und „GTA: Vice City“ (2002).

Dieser Verbesserungen werden geboten

Die „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ wird am morgigen Donnerstag, den 11. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch erscheinen. Enthalten sind die drei Klassiker „GTA 3“, „GTA: Vice City“ sowie „GTA: San Andreas“, die zum einen natürlich grafisch aufpoliert und mit neuen optischen Features wie überarbeiteten Texturen, der Unterstützung der 4K-Auflösung und einer stabileren Framerate versehen wurden.

Hinzukommen Achievements, eine optimierte Steuerung, überarbeitete Mini-Maps oder ein neues Waffen- und Gegenstands-Rad. Trotz der Neuerungen ging es den verantwortlichen Entwicklern von Rockstar Games laut eigenen Angaben darum, weiterhin das Spielgefühl der Original-Titel zu vermitteln.

