Fall Guys: Es wird gefeiert – Sechste Season offiziell vorgestellt

Wie Devolver Digital und die Entwickler von Mediatonic in dieser Woche bekannt gaben, dürfen sich die Spieler des beliebten Multiplayer-Titels „Fall Guys: Ultimate Knockout“ in Kürze über die nächste Season freuen.

Die mittlerweile sechste Season wird laut offiziellen Angaben ganz im Zeichen von Feiern stehen und natürlich thematisch passende Inhalte mit sich bringen. Konkrete Details zum kommenden Content nannten die Verantwortlichen von Mediatonic bisher allerdings nicht und verwiesen stattdessen auf den Dienstag, den 23. November 2021, an dem die sechste Season von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ offiziell vorgestellt werden soll.

Versprochen werden unter anderem neue Trailer, mit denen euch beispielsweise die neuen Kostüme und Features der sechsten Season vorgestellt werden. Auch der Starttermin der neuen Season von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ wird im Rahmen des Livestreams natürlich verkündet.

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist unter anderem für die PlayStation-Plattformen erhältlich und versteht sich als ein etwas anderer Battle-Royal-Titel. Ihr versucht, euch in unterhaltsamen Minispielen gegen andere Spieler durchzusetzen und den Sieg davonzutragen, indem ihr das Finalspiel erreicht und eure Widersacher in diesem in die Schranken weist.

🎈 #FALLGUYS SEASON 6 🎈

🎈 PARTY SPECTACULAR 🎈

Tune in for Big Streamus 2: The Dabbening

📅 Tuesday 23rd November

⏰ 5pm GMT

We’ll be showing the trailers, rounds, gameplay, costumes, features, the fame path, interviews…

and OF COURSE, announcing the season launch date! pic.twitter.com/40vlCpQwd9

— Santa from Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 17, 2021