The Matrix Awakens: „Unreal Engine 5 Erfahrung“ in den Datenbanken des PSN entdeckt

In den Datenbanken des PlayStation Networks stießen die Nutzer auf einen Eintrag mit dem Namen "The Matrix Awakens". Dieser wird als eine "Unreal Engine 5 Erfahrung" für die PS5 beschrieben. Doch was steckt hinter dem Ganzen?

Wieder einmal stießen die Nutzer und Spieler in den Datenbanken des PlayStation Networks beziehungsweise des PlayStation Stores auf ein bisher unangekündigtes Projekt.

Dieses trägt den Namen „The Matrix Awakens“ und wird in dem entsprechenden Datensatz als eine „Unreal Engine 5 Erfahrung“ für die PlayStation 5 beschrieben. Da sich bisher weder Sony Interactive Entertainment noch Epic Games zu dem mysteriösen Eintrag äußern wollten, kann aktuell nur spekuliert werden, was es mit „The Matrix Awakens“ im Detail auf sich hat.

Ankündigung auf den The Game Awards 2021?

Vermutet wird, dass das Ganze mit dem bevorstehenden Kinostart des vierten „Matrix“-Films am 23. Dezember 2021 in Verbindung stehen und den Spielern eine interaktive Unreal Engine 5-Demo in der Welt von „Matrix“ bieten könnte. Als möglicher Schauplatz für die offizielle Ankündigung von „The Matrix Awakens“ werden die von Geoff Keighley produzierten und moderierten The Game Awards 2021 in der nächsten Woche ins Gespräch gebracht.

Die The Game Awards 2021 finden am kommenden Donnerstag, den 9. Dezember 2021 statt und werden laut Geoff Keighley für die Präsentation von 40 bis 50 Spielen genutzt. Unter diesen sollen sich auch diverse Weltpremieren und neue Projekte befinden. Darunter auch „The Matrix Awakens“?

In der nächsten Woche erfahren wir möglicherweise mehr.

Quelle: Reddit

