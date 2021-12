The Game Awards 2021: Moderatorin und zwei Musikauftritte bekannt – „Hype-Trailer“ ist fertig

Die Game Awards 2021 rücken immer näher. Mittlerweile setzt Geoff Keighley tagtäglich neue Tweets ab, um die Fans auf dem Laufenden zu halten und den Hype anzukurbeln. Gestern verkündete er schließlich, wer in diesem Jahr für die Moderation zuständig sein wird.

Und zwar wird euch Laura Bailey als Moderatorin durch den Abend leiten. Die US-amerikanische Synchronsprecherin wurde im vergangenen Jahr für die beste Performance einer Videospielfigur ausgezeichnet. In „The Last of Us Part 2“ übernahm sie das Motion-Capturing von Abby Anderson, der zweiten Protagonistin des Blockbuster Titels. Ihr erinnert euch vielleicht: Kurze Zeit nach dem Release musste die Amerikanerin Hassnachrichten und sogar Morddrohungen über sich ergehen lassen.

Doch auch an anderen Spieleproduktionen war die mittlerweile 40-Jährige beteiligt. In „World of Warcraft“, „Heroes of the Storm“ und „Star Wars: The Old Republic“ lieh sie jeweils einem Charakter ihre Stimme. Zudem war sie in der „BloodRayne“-Reihe mit der Hauptrolle vertreten.

Sting und Imagine Dragons

Wie auch sonst werden die Spiele-Präsentationen und die Nominierungen der diesjährigen Top-Spiele von mehreren Live-Auftritten abgerundet. Zwei musikalische Acts wurden derweil schon bestätigt: Der britische Musiker Sting wird seinen Hit „What could have been“ performen, das in der animierten Netflix-Serie „Arcane“ vorkommt. Auch die Rockband Imagine Dragons ist mit dabei, die 2014 beim Start der Game Awards geholfen haben. Daher heißt sie der Veranstalter herzlich willkommen.

Laut Keighley wird die Band zusammen mit einigen Spezialgästen auftreten und eine unerwartete Performance hinlegen, die an ein bestimmtes Spiel angelehnt ist. Ihr dürft also gespannt sein.

In einem weiteren Twitter-Beitrag spricht Geoff Keighley von seinem „Hype-Trailer“. Heute habe er die Bearbeitung des zweiminütigen Videos abgeschlossen. Um was es sich hierbei handelt? Das möchte der kanadische Gaming-Journalist und -Moderator an diesem Wochenende bekanntgeben. Sobald dies geschehen ist, werdet ihr es auf PLAY3 umgehend erfahren!

