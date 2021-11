The Game Awards 2021: Eine der Weltpremieren befindet sich seit zweieinhalb Jahren in Arbeit

Zu den letzten großen Events eines Videospieljahres gehören traditionell die von Geoff Keighley produzierten und moderierten The Game Awards.

Wie in den vergangenen Wochen mehrfach bestätigt wurde, dürfen wir uns im Zuge der The Game Awards 2021 auf die Präsentation von 40 bis 50 Titeln beziehungsweise Projekten freuen. In einem aktuellen Tweet wies Geoff Keighley darauf hin, dass sich unter den zu sehenden Spielen ein Projekt befinden wird, dessen Enthüllung auf den The Game Awards seit mehr als zweieinhalb Jahren in Arbeit ist. Näher ins Detail ging Keighley diesbezüglich allerdings nicht.

Weitere Informationen folgen in der nächsten Woche

„Zweieinhalb Jahre klingen nach einer langen Zeit. Aber der Sommer 2019 war eigentlich meine letzte globale Tour, um Entwickler zu besuchen. Es macht mir immer so viel Spaß, Studios zu besuchen und von ihren Projekten zu hören. Ich hoffe, es 2022 wieder zu tun“, führte Keighley aus.

Weitere Meldungen zu den The Game Awards 2021:

Weitere Informationen werden in der nächsten Woche folgen. So finden die The Game Awards in diesem Jahr am 9. Dezember statt. Das Event wird zum einen genutzt, um die besten Spiele eines Jahres zu küren. Darüber hinaus werden wir auch immer wieder mit der Enthüllung neuer Titel bedacht.

2.5 years sounds like a long time, but summer of 2019 was actually my last global tour to visit developers. I always have so much fun visiting studios and hearing about their projects. Hope to do it again in 2022. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 28, 2021

