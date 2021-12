PS5 & Xbox Series X/S: Videospiele und neue Konsolen als Geschenke zu Weihnachten gefragt

Wie aus einer von game, dem Branchen-Verband der deutschen Videospiel-Industrie, in die Wege geleiteten Umfrage hervorgeht, gehören Konsolen und Videospiele auch in diesem Jahr zu den gefragten Weihnachtsgeschenken. Allerdings macht sich ein Teil der Befragten keine Hoffnung, zu Weihnachten eine PS5 oder eine Xbox Series X/S ergattern zu können.

Unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov berichtet game, dass sich in diesem Jahr mehr als 12,5 Millionen Deutsche Computer- und Videospiele, Gaming-Konsolen oder -zubehör wie Gamepads, Tastaturen, Headsets und Co. zum Weihnachtsfest wünschen. Vor allem unter den 16- bis 24-Jährigen dominieren Videospiele und stehen auf jedem dritten Wunschzettel.

Die Industrie leidet weiter unter dem Chip-Mangel

„Auch bei den Altersklassen 25 bis 34 Jahre sowie 35 bis 44 Jahre sind Videospiele und Gaming Hardware beliebte Geschenke. Jeweils rund ein Drittel der Altersgruppen in Deutschland wünscht sich solche Produkte zu Weihnachten“, heißt es weiter. Laut game ist vielen Spielern und Spielerinnen allerdings klar, dass die Industrie weiterhin unter dem Mangel an Halbleitern beziehungsweise Chips leidet, die seit dem Launch der neuen Konsolen dazu führt, dass die PS5 und die Xbox Series X/S nur sehr schwer zu bekommen sind.

„Rund jeder fünfte Deutsche (18 Prozent) reagiert bei seinen Weihnachtseinkäufen hierauf. So planen 9 Prozent der Deutschen, Hightech-Produkte wie Spielekonsolen einfach früher als sonst zu kaufen. Weitere 9 Prozent wollen auf alternative Geschenkideen ausweichen. Für rund ein Drittel der Deutschen (29 Prozent) haben die Nachrichten zu Lieferengpässen jedoch keinen Einfluss auf ihren Weihnachtseinkauf. Sie hoffen, auch noch kurzfristig Hightech-Produkte wie Spielekonsolen und Co. zu bekommen“, wird zum Kaufverhalten der deutschen Spieler und Spielerinnen in den kommenden Monaten ausgeführt.

