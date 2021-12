PS5 vs Xbox Series X/S: Interesse an Sonys Konsole weiterhin größer, so DFC Intelligence

In einem aktuellen Bericht beschäftigten sich die Analysten von DFC Intelligence mit der Nachfrage nach den neuen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S. Wie aus dem Bericht hervorgeht, hat Sonys Konsole in der Gunst der Kunden die Nase weiterhin vorne.

Wenn es um die Gunst der Kunden geht, soll die PlayStation 5 gegenüber der Xbox Series X/S weiterhin die Nase vorne haben. Dies geht zumindest aus einem aktuellen Bericht des Marktforschungsunternehmens DFC Intelligence hervor.

Wie es in dem Bericht heißt, führte DFC Intelligence im Oktober und November groß angelegte Umfragen durch, aus denen hervorging, dass die Kunden vor allem zur PlayStation 5 und der Nintendo Switch tendieren. Interessanterweise schienen die Befragten den Online-Dienst und das aktuelle Line-Up der Xbox Series X/S höher zu bewerten als das der PlayStation 5, während die vermeintlich „stärkere Hardware und die höhere Grafikleistung“ zu den Pluspunkten der PlayStation 5 gezählt wurden.

PS5 gefragter als die Xbox Series X/S

Des Weiteren ging aus den Umfragen hervor, dass 54 Prozent aller Befragten, die bisher keine Xbox Series X/S ihr Eigen nennen, auch weiterhin keinen Kauf der neuen Microsoft-Konsole planen. Auf der anderen Seite gaben 34 Prozent der Befragten ohne eine PS5 an, dass sie nach wie vor kein Interesse an Sonys neuer Konsole haben. Wiederum 26 Prozent der Befragten wiesen darauf hin, dass sie gerne eine Xbox Series X/S erwerben würden – gegenüber 42 Prozent, die die PlayStation 5 kaufen möchten.

Die Analysten von DFC Intelligence führten aus: „Das wohl größte Problem, mit dem sich Microsoft bei der Xbox konfrontiert sieht, ist der lauwarme Wunsch nach Online-Diensten. Online-Dienste, VR und ein cool aussehendes System waren die am schlechtesten bewerteten Funktionen bei den Verbrauchern. Preis, Leistung und großartige Spiele scheinen weiterhin der wichtigste treibende Faktor sein.“

Bezüglich der Line-Ups der Konsolen heißt es abschließend: „Unter dem Interesse an neuen und kommenden Spielen hatte das Xbox-exklusive Rennspiel Forza Horizon 5 eine ähnliche Bewertung wie Sonys exklusives Gran Turismo 7. Das PlayStation 5-exklusive Horizon Forbidden West hatte ein ähnliches Verbraucherinteresse wie das Xbox-exklusive Halo Infinite. Das größte Verbraucherinteresse galt jedoch God of War: Ragnarok (Sony exklusiv) und einer Fortsetzung von Zelda Breath of the Wild (Nintendo).“

Quelle: Wccftech

