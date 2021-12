Cris Tales: Content-Update liefert einen neuen Dungeon und mehr

Zum Abschluss der Woche bedachten die Entwickler von Dreams Uncorporated und der Publisher Modus Games das märchenhafte Rollenspiel „Cris Tales“ mit einem umfangreichen kostenlosen Update.

Neben kleineren Anpassungen an der Spielmechanik bringt das besagte Update auch diverse neue Inhalte mit sich. Darunter einen weiteren spielbaren Charakter in Form des Roboter-Mechanikers Adri, der sich als siebter Streiter in eure Gruppe gesellt. Im Kampf fungiert Adri als eine Beschwörerin, die einfache Maschinen auf das Schlachtfeld ruft und für sich kämpfen lässt.

Der Changelog liefert alle Details

Darüber hinaus dürfen sich die Spieler von „Cris Tales“ über einen frischen Dungeon freuen, der angehende Helden mit neuen Gegnern und Puzzle-Mechaniken konfrontiert. Und dann wäre da ja noch das überarbeitete Kolosseum, in dem ihr euch immer stärker werdenden Gegnerhorden stellt. Es versteht sich sicherlich von selbst, dass ihr auf diesem Wege auch exklusive Belohnungen verdienen könnt. Alle weiteren Details zum neuen Update von „Cris Tales“ findet ihr auf der offiziellen Website.

„Cris Tales“ ist unter anderem für die PlayStation-Plattformen erhältlich und versteht sich als ein klassisches rundenbasiertes Rollenspiel, in dem ihr die Kontrolle über die Protagonistin Crissbell übernehmt. Crissbell greift im Laufe des Abenteuers auf ihre übernatürlichen Fähigkeiten zurück und steht vor der Aufgabe, ihre Heimat aus den Fängen einer düsteren Verschwörung zu befreien.

Dabei reist sie durch die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichermaßen.

