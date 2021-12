Final Fantasy 7 Remake: Kostenloses PS5-Upgrade für PS Plus-Version

Square Enix hat ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für alle, die sich das „Final Fantasy 7 Remake“ Anfang des Jahres über PlayStation Plus geholt haben. Damals wurde lediglich die PS4-Version vergeben, die dank der Abwärtskompatibilität zwar auch auf der PS5 in Angriff genommen werden kann, doch nicht die Vorzüge der reinen PS5-Fassung bietet.

Als „Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ im Juni dieses Jahres für die PS5 veröffentlicht wurde, durften nur diejenigen kostenlos upgraden, die das Spiel tatsächlich gekauft hatten. Besitzer der PS Plus-Version blieben zunächst außen vor.

Gratis-Upgrade der PS Plus-Version ab dieser Woche möglich

Sechs Monate später wird das Upgrade-Angebot auf alle Spieler ausgeweitet, die das RPG über PS Plus in den eigenen Besitz gebracht haben. Darauf macht Square Enix in einem Tweet aufmerksam. „PS Plus-Abonnenten, die das Final Fantasy 7-Remake über PS Plus in Anspruch genommen haben, werden in der Lage sein, ein Upgrade auf die PS5-Version vorzunehmen.“

Das bedeutet, dass PS5-Besitzer, die das „Final Fantasy 7 Remake“ über Sonys Abo-Service bezogen haben, sich entweder auf die Unterstützung von 60 Bildern pro Sekunde oder eine 4K-Auflösung einstellen können. Denn zwei Modi wurden mit der aktualisierten Version eingeführt.

Das Angebot von Square Enix umgeht eines Probleme, mit denen PS Plus derzeit zu kämpfen hat: Es ist das Fehlen kostenloser Upgrades von PS4- auf PS5-Titel, die den Dienst erreichen. Zuletzt war das bei „Mortal Shell“ der Fall. Und auch „GreedFall“ wurde zu Beginn des Jahres nicht generationsübergreifend aufgenommen.

Episode INTERmission im Angebot

Ebenfalls gab Square Enix bekannt, dass der Yuffie-DLC mit dem Titel „Episode INTERmission“ zusammen mit dem PS Plus-Angebot für eine begrenzte Zeit im Sale ist. Ihr könnt 25 Prozent sparen. Beide Angebote, also die Upgrade-Möglichkeit und der Rabatt, sollen ab Mittwoch verfügbar sein. Es ist der 22. Dezember 2021.

„Episode INTERmission“ dreht sich um Yuffie, die mit ihrem Partner nach Midgar reist und mit der Hauptgruppe von Avalanche zusammenarbeitet. Ziel dieser Aktion ist es, den Shinra-Konzern zu bekämpfen.

