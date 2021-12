Cyberpunk 2077: Warum schafften es die Verfolgungsjagden mit der Polizei nicht ins fertige Spiel?

Zu den Features, die im ersten offiziellen Trailer zu "Cyberpunk 2077" zu sehen waren, jedoch nicht realisiert wurden, gehörten die Verfolgungsjagden mit der Polizei. Warum diese in der finalen Version des Rollenspiels außen vor blieben, verriet Quest-Director Pawel Sasko in einem aktuellen Livestream.

Als „Cyberpunk 2077“ im November des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde, wurde nicht nur sehr schnell deutlich, dass das Rollenspiel vor allem auf den alten Konsolen Xbox One beziehungsweise PlayStation 4 mit diversen technischen Problemen zu kämpfen hat.

Darüber hinaus stellten die Spieler fest, dass diverse Features, die im ersten offiziellen Trailer zu „Cyberpunk 2077“ angedeutet wurden, nicht den Weg in das fertige Spiel fanden. Darunter die Verfolgungsjagden mit der Polizei, die in fliegenden Fahrzeugen von statten gingen. Ein Thema, über das CD Projekts Quest-Director Pawel Sasko in einem aktuellen Livestream sprach.

Für die Realisierung des Features fehlte die Zeit

Zunächst sprach sich Sasko gegen die Meinung vieler Spieler aus, dass Open-World-Titel zwingend über Verfolgungsjagden mit der Polizei verfügen müssten. Während ein Feature dieser Art in Spielen wie „GTA“ oder „Watch Dog“ natürlich Sinn macht und von essentieller Bedeutung für das Setting ist, könnten andere Open-World-Projekte wie „Cyberpunk 2077“ auch ohne Verfolgungsjagden auskommen.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077:

Der wichtigste Grund ist laut Sasko allerdings die Tatsache, dass es dem Studio schlichtweg an der nötigen Zeit mangelte. Als versucht wurde, die Verfolgungsjagden zu realisieren, stellten die Entwickler von CD Projekt schnell fest, dass es auf technischer Ebene zu Komplikationen mit der Engine von „Cyberpunk 2077“ kam. Zwar wurde intern versucht, eine Lösung für die Probleme zu finden, im Endeffekt scheiterten die Entwickler laut Sasko jedoch an der fehlenden Zeit und mussten die Verfolgungsjagden als Feature fallen lassen, um sich auf die Fertigstellung des Rollenspiels zu konzentrieren.

„Cyberpunk 2077“ ist für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf den Konsolen der neuen Generation gespielt werden. Im ersten Quartal 2022 folgen zudem native Umsetzungen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Quelle: Forbes

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren