Fable 4: Release laut einer Stellenausschreibung noch weit entfernt

Im Sommer 2020 kündigte Microsoft das neue "Fable"-Abenteuer, das sich bei Playground Games in Entwicklung befindet, offiziell an. Wie eine aktuelle Stellenausschreibung der "Forza Horizon"-Macher andeutet, wird der Release des Fantasy-Rollenspiels aber noch eine Weile auf sich warten lassen.

"Fable 4" befindet sich bei Playground Games in Entwicklung.

Nach den zahlreichen Gerüchten der Vergangenheit kündigte Microsoft den Reboot der „Fable“-Reihe im Sommer 2020 endlich offiziell an. Als verantwortliches Entwicklerteam wurde ein zweites Team der „Forza Horizon“-Macher von Playground Games bestätigt.

Abgesehen von einem ersten Teaser, mit dem eine ganz neue Geschichte im „Fable“-Universum versprochen wurde, lassen handfeste Details zum neuen „Fable“ aber bis heute auf sich warten. Und wie sich derzeit abzeichnet, werden sich die Fans der Serie auch noch eine Weile in Geduld üben müssen. So suchen die Verantwortlichen von Playground Games aktuell nach einem Narrative-Designer, der am neuen „Fable“ arbeiten soll.

Release erst in ein paar Jahren?

In der Rolle des Narrative-Designers werden Bewerber vor der Aufgabe stehen, Handlungsstränge, Lore-Elemente und Dialogsysteme zu entwerfen, mit denen die Geschichte des kommenden „Fable“-Abenteuers erzählt wird. Dies lässt vermuten, dass das Fantasy-Abenteuer die Alpha-Phase noch nicht abgeschlossen hat und dementsprechend noch das eine oder andere Jahr von seiner Veröffentlichung entfernt ist.

„Narrative Designer! Playground braucht einen ND mit „einem kreativen Blick für Storytelling-Mechaniken und -Systeme und einem tiefen Verständnis der interaktiven Anforderungen der Spielerzählung“. Komm und arbeite mit mir und meinem brillanten, lustigen Team“, heißt es in der besagten Stellenausschreibung.

Der Reboot zu Fable befindet sich für den PC und die Xbox-Konsolen in Entwicklung.

