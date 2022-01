GhostWire Tokyo: PS5-Termin im PlayStation Store aufgetaucht

Dass der Launch von „GhostWire Tokyo“ nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt, deuteten in den vergangenen Wochen mehrere Alterseinstufungen an. Doch ein finaler Release-Termin wurde bislang nicht genannt. Das könnte sich in Kürze ändern. Denn im PlayStation Store war er kurzzeitig im Produkteintrag von „GhostWire Tokyo“ zu sehen.

Release am 24. März 2022?

Sollte sich der Termin am Ende bewahrheiten, dann wird „GhostWire Tokyo“ am 24. März 2022 für PlayStation 5 und PC auf den Markt gebracht. Die Xbox-Konsolen gehen zunächst leer aus, was ein wenig paradox klingen mag, da der zuständige Publisher Bethesda ein Teil von Microsoft ist. Doch die Übernahme des Mutterkonzerns Zenimax wurde erst beschlossen, nachdem der Exklusiv-Deal mit Sony in trockenen Tüchern war.

Zur Story gibt es keine Neuigkeiten, daher noch einmal eine Auffrischung: Tokio wird im Spiel von tödlichen übernatürlichen Kräften überrannt, die von einem gefährlichen Okkultisten ausgeübt werden und die Bevölkerung der Stadt im Handumdrehen verschwinden lassen. Im Spielverlauf sollt ihr euch mit einer mächtigen spektralen Entität verbünden und ein Arsenal an Fähigkeiten einsetzen. Ziel ist es, die dunkle Wahrheit hinter dem Verschwinden zu entschlüsseln, während ihr euch in „GhostWire Tokyo“ dem Unbekannten stellt.

„Mit der Kraft und Geschwindigkeit der PS5-Konsole erschafft Tango Gameworks eine wunderschöne, übernatürliche Version des modernen Tokio. Dank des unvergleichlichen haptischen Feedbacks für jede Fähigkeit und jede Aktion des Charakters mit dem DualSense-Controller und dem fortschrittlichen 3D-Raumklang tauchst du in eine bedrohliche Stadt voller Gefahren ein und entdeckst hinter jeder Ecke neue Geheimnisse“, so das Versprechen von Bethesda. Thematisiert werden die PS5-Features ebenfalls in dieser Meldung.

Offiziell erscheinen soll „GhostWire Tokyo“ im Laufe des Jahres für PS5 und PC. Einen genauen Termin nannten die Macher bislang nicht. Daher bleibt abzuwarten, ob sich der 24. März 2022 tatsächlich bewahrheitet. Mehr zu „GhostWire Tokyo“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

