PlayStation Store: Angebot der Woche für Spidey-Fans

Im PlayStation Store wartet ein neues Angebot der Woche auf euch. Diesmal kommen alle Spieler auf ihre Kosten, die in die Rolle von Spider-Man schlüpfen möchten. Günstiger verkauft wird die "Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition".

Zusätzlich zu den regulären Deals, die am gestrigen Mittwoch im PlayStation Store freigeschaltet wurden, kann ebenfalls das Angebot der Woche in Anspruch genommen werden. Es richtet sich an alle Spieler, die sich mit dem berühmtesten rotblauen Superhelden beschäftigen wollen.

Im Preis gesenkt wurde die „Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition“, die mit einem 60-Prozent-Rabatt versehen wurde. Das heißt, statt der sonst üblichen 49,99 Euro zahlt ihr nur 19,99 Euro. Nachfolgend haben wir den Produkteintrag verlinkt.

Spider-Man: Game of the Year Edition in der Übersicht:

Veröffentlichung im August 2019

Metascore: 87 Punkte

User-Score: 8.7

Regulärer Preis: 49,99

Produkteintrag im PlayStation Store

Die „Spider-Man: Game of the Year Edition“ beinhaltet das komplette Spiel sowie alle veröffentlichten Download-Inhalte. Dabei handelt es sich um die Erweiterung „Die Stadt, die niemals schläft“, die sich aus drei DLC-Kapiteln zusammensetzt, darunter „Der Raubüberfall“, „Revierkämpfe“ und „Sliver Lining“.

Verfügbar ist das Angebot bis zum 27. Januar 2022.

Weitere Deals im PlayStation Store

Wie anfangs erwähnt wurde gestern im Store der reguläre Wochen-Sale gestartet, der sich aus mehr als 500 Angeboten zusammensetzt. Mit dabei sind Spiele wie „Star Wars Battlefront 2“, „Little Nightmares“, „The Order 1886“, „Detroit Become Human“ und viele weitere ältere und neuere Titel für PS4 und PS5.

Ebenfalls könnt ihr noch die PS Plus-Spiele laden, die Sony für den laufenden Januar freigeschaltet hat. Doch das Fenster schließt sich bald, denn schon in weniger als zwei Wochen wird das Angebot ausgetauscht. Die Ankündigung der PS Plus-Spiele für Februar 2022 erfolgt in der kommenden Woche. Erfahrungsgemäß sollte es im Vorfeld zu einem Leak kommen.

