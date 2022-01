Dying Light 2: Entwickler stellen die ersten Post-Launch-Inhalte vor

Nach einer weiteren kurzfristigen Verschiebung wird der Action-Horror-Titel „Dying Light 2“ Anfang des kommenden Monats unter anderem für die PlayStation-Systeme veröffentlicht.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Techland vor wenigen Tagen versprachen, soll „Dying Light 2“ genau wie sein Vorgänger über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren mit Content und neuen Inhalten unterstützt werden. Heute gingen die Macher etwas näher ins Detail und stellten die Inhalte vor, mit denen die „Dying Light 2“-Community in den Wochen und Monaten nach dem Release versorgt wird.

Los geht es bereits im Laufe des Monats Februar 2022, der den kostenlosen „Fraction Inspired“-DLC mit sich bringt. Hier werden euch offenbar neue Outfits, Waffen und ähnliche Inhalte für die unterschiedlichen Fraktionen geboten. Wer auf der Suche nach zusätzlichen Herausforderungen sein sollte, kommt im März auf seine Kosten. Im April wiederum werden „Dying Light 2“-Besitzer mit den „Infected“ genannten Events bedacht, während der Mai abermals für zusätzliche Challenges sorgt.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2:

Die ersten Story-DLCs zu „Dying Light 2“, mit denen die Geschichte und die Spielwelt erweitert werden, folgen dann im Juni. Wie es danach weitergeht, wird die Zeit zeigen. Selbiges gilt für die Frage, wann die heute bestätigten Inhalte im Detail vorgestellt werden.

„Dying Light 2“ wird am 4. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. In Deutschland wird der Nachfolger allerdings nur in einer geschnittenen Fassung erscheinen, in der Spieler und Spielerinnen im Online-Modus unter sich bleiben.

It all starts on release, but it’s just the beginning! We’re planning to keep enhancing the game with DLCs, challenges, stories, events, and more for at least 5 years, and that’s a minimum! You sure won’t be bored!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/ppJvu2G1sm

— Dying Light (@DyingLightGame) January 25, 2022