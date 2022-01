Rainbow Six Extraction: Buddy-Pass freigeschaltet – Erste Spielerzahlen bekannt?

In der vergangenen Woche wurde mit „Rainbow Six: Extraction“ der neueste Coop-Shooter des französischen Publishers Ubisoft für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Dabei wurde jede Kopie von „Rainbow Six: Extraction“ mit einem Buddy-Pass ausgeliefert, der es einem Freund oder einer Freundin von euch ermöglichen wird, den Coop-Shooter über einen Zeitraum von 14 Tagen kostenlos mit euch zu testen. Wie Ubisoft bekannt gab, wurden die Buddy-Pässe am heutigen Donnerstag offiziell freigeschaltet und können ab sofort an interessierte Spieler und Spielerinnen vergeben werden.

Doch wie schlug sich „Rainbow Six: Extraction“ bisher kommerziell? Während offizielle Verkaufszahlen noch auf sich warten lassen, berichtet „Benji-Sales“, dass es der Coop-Shooter in der ersten Woche auf drei Millionen Spieler brachte. Hier gilt allerdings zu beachten, dass diese Zahlen nicht mit den Verkaufszahlen an sich gleichzusetzen sind, da „Rainbow Six: Extraction“ bereits zum Release über Abo-Dienste wie Ubisoft+ oder den Xbox Game Pass angeboten wurde.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six: Extraction

Vor allem in den USA griffen verstärkt Nutzer des Xbox Game Pass zu und sorgten dafür, dass sich „Rainbow Six: Extraction“ in der ersten Woche auf dem vierten Platz der meistgespielten Xbox Game Pass-Titel wiederfand. Um die Spieler auf lange Sicht bei Laune zu halten und die Community weiter auszubauen, soll „Rainbow Six: Extraction“ in den kommenden Monaten regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

„Rainbow Six: Extraction“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die PlayStation 5 und Stadia erhältlich.

Rainbow Six Extraction has reached over 3 Million Players in its first week of release

The Game is currently the 4th most popular title on Game Pass on Console in the United States pic.twitter.com/Vlq7HgijbZ

— Benji-Sales (@BenjiSales) January 27, 2022