PlayStation: Wird laut Ryan „über das historische Konsolen-Kernland hinaus expandieren“

In einem Interview sprach PlayStation-Boss Jim Ryan über die Pläne, die sein Unternehmen langfristig mit der PlayStation-Marke verfolgt. Wie es heißt, soll die Zielgruppe in den kommenden Jahren kontinuierlich ausgebaut werden, indem "über das historische Konsolen-Kernland hinaus" expandiert wird.

Nachdem in der näheren Vergangenheit ausgewählte PlayStation-Titel wie „Horizon: Zero Dawn“, „Days Gone“ oder „God of War“ für den PC veröffentlicht wurden, übernahm Sony Interactive Entertainment in dieser Woche die „Destiny“-Macher von Bungie.

In einem aktuellen Interview ging PlayStation-Boss Jim Ryan etwas näher auf die Pläne ein, die sein Unternehmen mit der Übernahme von Bungie und darüber hinaus verfolgt. Wie Ryan im Verlauf des Gesprächs andeutete, waren die bisherigen Veröffentlichungen für den PC lediglich der Anfang, da es Sony Interactive Entertainment in den kommenden Jahren darum gehen wird, die Zielgruppe der PlayStation-Marke kontinuierlich auszubauen – und das über die Welt der Konsolen hinaus.

Ryan spricht vom Beginn einer Multiplattform-Strategie

„Ich habe bekanntermaßen darüber gesprochen, die PlayStation-Community zu erweitern und über unser historisches Konsolen-Kernland hinaus zu expandieren“, führte Ryan gegenüber GamesIndustry.biz aus. „Das kann in vielen Formen geschehen. Und definitiv eine der wichtigsten ist die Fähigkeit, die wunderbaren Spiele, die wir in den letzten 25 Jahren entwickelt haben, an unterschiedlichen Orten zu genießen und auf unterschiedliche Art und Weisen zu spielen. Man sieht, dass wir angefangen haben, Multiplattform zu werden.“

Weitere Meldungen zur PlayStation 5:

„Vom philosophischen Standpunkt aus gesehen, geht es hier nicht darum, Dinge in die PlayStation-Welt zu ziehen. Hier geht es darum, gemeinsam riesige und wundervolle neue Welten zu erschaffen“, so Ryan abschließend. Tatkräftige Unterstützung bei diesem Vorhaben wird das kürzlich übernommene Entwicklerstudio Bungie liefern, das Sony Interactive Entertainment in mehreren Bereichen unter die Arme greifen soll.

Wie im Zuge der 3,6 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme angemerkt wurde, wird Bungie auch weiterhin die volle kreative Unabhängigkeit genießen und Multiplattform-Titel veröffentlichen können. Gleichzeitig möchte Sony Interactive Entertainment bei den Arbeiten an kommenden Live-Service-Projekten auf Bungies Erfahrungen in diesem Bereich zurückgreifen.

Quelle: GamesIndustry.biz

Weitere Meldungen zu PS5, Playstation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren