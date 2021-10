PS5: Jim Ryan verspricht das stärkste Line-Up der PlayStation-Geschichte

Die PS5 verkaufte sich weltweit mehr als zehn Millionen Mal.

Während diverse andere Konsolen in der Vergangenheit gerne einmal recht schwerfällig aus den Startlöchern kamen, durften wir uns auf der PlayStation 5 von Anfang an über unterhaltsame Blockbuster freuen.

Zum Launch standen beispielsweise das Remake zum beliebten Rollenspiel-Klassiker „Demon’s Souls“ oder die PlayStation 5-Version von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ bereit. In den vergangenen Monaten folgen zudem hochwertige Titel wie Housemarques „Returnal“, der Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“ oder die Baseball-Simulation „MLB The Show 21“. Geht es nach PlayStation-Boss Jim Ryan, dann ist das sprichwörtliche Ende der Fahnenstange damit aber noch lange nicht erreicht.

God of War, Gran Turismo und viele mehr

Stattdessen stehen bereits die nächsten potenziellen Exklusiv-Hits in den Startlöchern, mit denen die PlayStation-Studios beziehungsweise die Third-Party-Partner von Sony Interactive Entertainment laut Ryan dafür sorgen werden, dass die PS5-Community mit nicht weniger als dem stärksten Line-Up der PlayStation-Geschichte versorgt wird. „Das Launch-Line-Up war das beste, das wir je hatten. Und ich würde sagen, dass es das beste war, das es je auf einer Konsolenplattform gegeben hat“, führte Ryan gegenüber GamesIndustry.biz aus.

Und weiter: „Die Arbeit, die wir seitdem geleistet haben, ist ausgezeichnet – mit Returnal, Ratchet and Clank: Rift Apart und MLB The Show 21 für die Vereinigten Staaten, was ein gutes Spiel ist. Die Pipeline der kommenden Spiele ist einfach fantastisch – sie ist mit Abstand die stärkste, die wir je für eine unserer Konsolen hatten. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie diese Spiele fallen – Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok und Gran Turismo 7.“

Neben den von Ryan erwähnten Titeln befinden sich noch weitere Triple-A-Produktionen wie „Final Fantasy XVI“, „Forspoken“, „Marvel’s Wolverine“, „Marvel’s Spider-Man 2“ oder das Remake zu „Star Wars: The Knights of the Old Republic“ in Arbeit. Langweilig dürfte es PS5-Spielern in den kommenden Monaten und Jahren also definitiv nicht werden.

