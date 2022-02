Grid Legends: Trailer mit Drift-Gameplay und Hop-in-Multiplayer

"GRID Legends" zeigt sich in einem Trailer, in dem Electronic Arts und Codemasters noch einmal die Features des kommenden Rennspiels in den Fokus rücken möchten.

Codemasters und Electronic Arts haben zu „GRID Legends“ einen neuen Trailer veröffentlicht, der sich einigen der Features widmet. Zusammenhängende und somit aussagekräftige Gameplay-Szenen bekommt ihr Trailer-typisch zwar nicht geboten. Allerdings könnt ihr nochmals in Erfahrung bringen, was euch auf den Rennstrecken erwartet.

Drift-Gameplay und Hop-in-Multiplayer

Vorgestellt wird unter anderem der Story-Modus „Driven to Glory“, in dem der Schauspieler Ncuti Gatwa die Hauptrolle spielt. Die Handlung führt euch durch die weltweiten Schauplätze. Hinzukommt die Rückkehr von Features wie Drift und Hop-in-Multiplayer, womit 22 Spieler zügig in ein Rennen eingebunden werden soll. Auch Rampen und Geschwindigkeitsboosts sind mit von der Partie.

Vorbesteller werden belohnt

„Wir steigern die Renn-Action und geben den Spielern einen genaueren Einblick in das rasante und spannende Gameplay, einschließlich des wiederkehrenden Fan-Favoriten Drift“, so Christopher Smith, GRID Creative Director bei Codemasters. „Die Resonanz auf das Spiel seit der Ankündigung im letzten Sommer war phänomenal und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler in ein paar Wochen mit uns an der Startlinie stehen.“

Vorbesteller werden mit dem „Legends Seneca & Ravenwest Double Pack“ belohnt. Es ist am Tag der Veröffentlichung erhältlich und schaltet vier zusätzliche Autos für Karriere-Events frei: Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4 und Koenigsegg Jesko. Das Paket umfasst außerdem exklusive, auf Ravenwest ausgerichtete Karriere-Events sowie Seneca- und Ravenwest-Teamsymbole, -Lackierungen und -Banner.

Mehr zu Grid Legends:

„Grid Legends“ wird am 25. Februar 2022 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Mit dem Spiel kehrt das Nemesis-System von „Grid“ aus dem Jahr 2019 zurück, mit dem ihr Rivalitäten sowohl mit KI-gesteuerten Charakteren als auch mit anderen Spielern eingehen könnt. Nachfolgend der anfangs erwähnte Feature-Trailer:

Weitere Meldungen zu GRID Legends.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren