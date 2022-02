PlayStation VR2: Offizielle Produktseite ist online – alle Details im Überblick

Wenige Tage nach Neujahr kündigte Sony den Nachfolger zu PlayStation VR offiziell an. Die neue Virtual Reality-Brille verspricht zahlreiche Verbesserungen, unter anderem eine 4K-Auflösung mit HDR-Technologie.

Ein Generationssprung nach vorn

Welche Funktionen im Detail geboten werden, könnt ihr noch einmal im heute gestarteten Webseiten-Eintrag zu PSVR 2 nachlesen. Dort schreibt Sony als Einleitung: „Entfliehe in Welten, die sich wirklich real anfühlen – denn das Virtual-Reality-Gaming macht einen großen Generationssprung nach vorn.“

Mit der innovativen VR-Hardware wird die nächste Generation eingeleitet. Dafür werden nicht nur die verbesserte Grafik und Performance, sondern auch ein ein neuer Controller sorgen. Wie beim DualSense-Gamepad wird hiermit das haptische Feedback und die adaptiven Trigger unterstützt. Die Tempest 3D AudioTech-Technologie darf ebenfalls nicht fehlen. Zudem wird mit präzisem Tracking und einer Berührungserkennung geworben. Das ergonomische Design führt dazu, dass ihr so bequem wie möglich die virtuellen Spielwelten erkunden könnt.

Ausführliche Details zu zu PlayStation VR 2:

Zum Schluss wird auf das erste bestätigte Spiel für PlayStation VR 2 verwiesen: „Horizon Call of the Mountain„. In der postapokalyptischen Welt, die von Maschinen kontrolliert wird, erwartet euch ein beeindruckendes Spielerlebnis. Neben „Horizon“-Entwickler Guerrilla Games wirkt Firesprite an der Produktion mit.

Wann genau die innovative PS5-Brille auf den Markt kommt, ist noch offen. Auf eine Veröffentlichung in diesem Jahr möchte sich Sony jedenfalls nicht festlegen.

