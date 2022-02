Project 007: Erfolgt die offizielle Enthüllung in den nächsten Wochen?

Bekanntermaßen arbeiten die "Hitman"-Macher von IO Interactive an einem neuen Abenteuer mit James Bond, das zur Zeit unter dem Codenamen "Project 007" entsteht. Wie ein bekannter Insider andeutete, könnte die offizielle Enthüllung des Titels in den kommenden Wochen über die Bühne gehen.

Pünktlich zum Start in die neue Woche steht auch schon das erste Gerücht bereit, das in diesen Stunden für reichlich Spekulationen sorgt und von einem bekannten Insider in Umlauf gebracht wurde.

Wie Andy Robinson, seines Zeichens Redakteur bei den englischsprachigen Kollegen von Videogames Chronicle, via Twitter zu verstehen gab, wird in den kommenden Wochen ein „bekannter Superspion“ seine Rückkehr feiern. Da Robinson nicht näher ins Details ging, kann aktuell nur spekuliert werden, worauf sich der VGC-Redakteur und Insider im Detail bezieht. Beim Begriff „bekannter Superspion“ dürfte allerdings nicht wenigen der Name James Bond in den Kopf schießen.

Project 007? Goldeneye? Oder doch Splinter Cell?

Und so dürfte es nur die wenigsten überraschen, dass umgehend Gerüchte um eine möglicherweise bevorstehende Enthüllung von „Project 007“ die Runde machten. Das geheimnisvolle Projekt entsteht seit einer Weile bei den „Hitman“-Machern von IO Interactive und verspricht laut offiziellen Angaben eine spannende Erfahrung im „007“-Universum. Abgesehen von der Tatsache, dass wir uns auf eine brandneue Geschichte rund um James Bond, die eigens für den Titel verfasst wurde, freuen dürfen, wurden bisher keine konkreten Details genannt.

Stattdessen war seitens IO Interactive bisher nur die Rede davon, dass „Project 007“ noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat. Daher könnte sich hinter der möglicherweise nahenden Präsentation auch ein anderer Titel verstecken. Beispielsweise geisterte in den vergangenen Wochen immer wieder die Meldung durch die Gerüchteküche, dass der Shooter-Klassiker „GoldenEye“ auf kurz oder lang mit einem Remaster bedacht werden soll. Und dann wäre ja auch noch das Ende 2021 angekündigte „Splinter Cell“ aus dem Hause Ubisoft, zu dem bisher keine handfesten Spielszenen veröffentlicht wurden.

Sollte offiziell bestätigt werden, was es mit dem von Andy Robinson gestreuten Hinweis auf sich hat, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

I wouldn’t be surprised if a certain super spy returns in the next few weeks. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) February 4, 2022

