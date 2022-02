Microsoft: App Store für alle Geräte und Plattformen geplant

Microsoft ist bestrebt, in der Spieleindustrie eine deutlich größere Rolle einzunehmen. Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Jahren zahlreiche Entwickler und einen Publisher übernahm, steht der nächste Mega-Deal bevor. Activision Blizzard soll für fast 70 Milliarden Dollar in den Besitz der Redmonder wandern, womit der Konzern der bisher vergleichsweise weniger einflussreichen Xbox-Sparte zu einer neuen Position verhilft.

Universeller App Store geplant

Sämtliche der neuen Entwickler und Publisher sollen für einen kontinuierlichen Strom an Game Pass-Inhalten sorgen. Es ist ein Volumengeschäft, das zu den aktuellen Preisen nur dann funktioniert, wenn die Zahl der Abonnenten wächst. Aktuell sind es auf den Xbox-Konsolen und dem PC rund 25 Millionen Mitglieder, die monatlich bezahlen, wobei der Standardpreis

Gleichzeitig scheint Microsoft die Konsolen der Konkurrenz ins Visier zu nehmen. Die Redmonder planen einen universellen App Store für alle Geräte, einschließlich konkurrierender Plattformen. Das gab der Microsoft-Präsident Brad Smith in einem Gespräch mit CNBC bekannt.

Ziel des neuen App Stores sei es, dass jeder Spieler von jedem Gerät aus auf seine Spiele zugreifen und diese herunterladen kann. Explizit gehören dazu neben mobilen Geräten und PCs auch die Konsolen der Konkurrenz.

Smith verweist darauf, dass bisher auf einem Gerät nur ein App Store genutzt werden kann. Jedoch wollen laut seiner Einschätzung immer mehr Menschen ihre Apps auf mehreren Geräten nutzen. Letztendlich möchte Microsoft mit dem Store für die gesamte Branche einen logischen Schritt nach vorne machen. Weitere Details, darunter die Höhe der geplanten Umsatzbeteiligungen, wollte Smith zunächst nicht verraten. Auch ist offen, welche Rolle der Xbox Game Pass dabei einnehmen wird.

Activision Blizzard-Deal soll an Regulierung angepasst werden

Bei den Store-Plänen von Microsoft ist nicht zuletzt die geplante Übernahme von Activision Blizzard richtungsweisend, da diese von den Wettbewerbshütern geprüft und genehmigt werden muss. Die Redmonder versicherten bereits, dass Spiele wie „Call of Duty“ auf den PlayStation-Konsolen bleiben werden.

„Die Übernahme von Activision Blizzard hat uns nach Washington, D.C. gebracht“, so Smith bei einem Briefing. „Wir konzentrieren uns mehr darauf, uns an die Regulierung anzupassen, als gegen sie zu kämpfen. Die Struktur, die Regeln und das Geschäftsmodell der Spieleindustrie basieren auf einem Paradigma, als wir [physische Spiele] noch gekauft haben. Das sollte sich ändern.“

Die Federal Trade Commission prüft die geplante Übernahme von Activision Blizzard in den USA. Smith erklärte jedoch, dass der Deal die Zustimmung von 17 Aufsichtsbehörden weltweit benötigt. Doch auch der Open App Markets Act, der kürzlich vom Justizausschuss des Senats verabschiedet wurde, spielt bei Microsofts Strategie eine Rolle.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Smith betonte, dass Microsoft „auf der richtigen Seite der Geschichte“ stehen möchte, indem sich das Unternehmen zu diesen Grundsätzen bekennt, unabhängig davon, ob das Gesetz in Kraft tritt oder nicht. Microsoft möchte demnach die geplante Übernahme von Activision Blizzard stärken, indem man sich zu den Prinzipien der Interoperabilität von App-Stores und Geräten bekennt.

Ob sich Konsolenhersteller wie Sony und Nintendo in absehbarer Zeit mit einem Konkurrenz-Store auf ihren Konsolen arrangieren werden, darf bezweifelt werden. Denn nach wie vor basiert das Geschäftsmodell der Unternehmen auf dem Verkauf von Spielen. Geäußert haben sich beide Unternehmen zu den App Store-Plänen der Redmonder bislang nicht.

Weitere Meldungen zu Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren