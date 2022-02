PlayStation Plus: Multiplayer-Free-Weekend für PS4 und PS5 angekündigt

Beispielsweise könnt ihr am Wochenende in die Online-Modi von "Vanguard" hineinschnuppern.

Sony Interactive Entertainment hat für PS4- und PS5-Nutzer ein kostenloses PS Plus-Multiplayer-Wochenende angekündigt. Es wird vom 12. bis 14. Februar 2022 veranstaltet.

Während der Zeit des Free Weekends können alle Online-Multiplayer-Modi der Spiele auf beiden Konsolen kostenlos genutzt werden, ohne dass ein PlayStation Plus-Abonnement abgeschlossen werden muss. Ein PSN-Konto ist für diese Aktion natürlich vonnöten.

Für die Ankündigung des Free Weekends sorgte Sony auf Twitter,: „Die Online-Multiplayer-Modi für PS4- und PS5-Spiele sind während des Online-Multiplayer-Wochenendes ab dem 12. Februar auch ohne PlayStation Plus-Abonnement verfügbar.“

Eine PS Plus-Mitgliedschaft ist hingegen zwingend erforderlich, wenn ihr die PlayStation Plus-Spiele des Monats Februar, die für Abonnenten ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden können, in eure Bibliothek packen möchtet. Im Februar wanderten „UFC 4“ (PS4), „Planet Coaster: Console Edition“ (PS5) und „Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep“ (PS4) in die Instant Games Collection. Weitere Details zu den PS Plus-Spielen für Februar 2022 sind in der verlinkten Meldung zusammengefasst.

PlayStation Plus zum halben Preis

Noch bis zum kommenden Wochenende könnt ihr im PlayStation Store ein Angebot in Anspruch nehmen, das euch PlayStation Plus zum halben Preis beschert. So gibt es einen 50-Prozent-Rabatt auf die Dreimonatsmitgliedschaft. Statt 24,99 Euro zahlt ihr bis zum 13. Februar 2022 nur 12,49 Euro und habt im Anschluss einen dreimonatigen Zugriff auf alle Features von PlayStation Plus. Das Angebot richtet sich nur an Neukunden.

In der vergangenen Woche gab Sony bekannt, dass die Zahl der PS Plus-Mitglieder weltweit die Zahl von 48 Millionen erreicht hat. Ebenfalls verdichten sich die Gerüchte über Project Spartacus. Dabei handelt es sich angeblich um eine neue Initiative von Sony, die dem Xbox Game Pass-System von Microsoft Konkurrenz machen soll.

PS Plus wurde von Sony im Juni 2010 während der PS3-Ära ins Leben gerufen und bietet den Abonnenten seither jeden Monat kostenlose Spiele und weitere Features. Zu gehören der Zugriff auf die Online-Modi von PS4- und PS5-Spielen, der Cloud-Speicher für die Sicherung von Speicherdaten, regelmäßige Sonderrabatte, spezielle Betazugriffe und regelmäßig exklusive Download-Packs.

