PlayStation Plus: 3-Monats-Mitgliedschaft zum halben Preis

PlayStation Plus:

Die Mitgliederzahlen von PlayStation Plus wachsen kontinuierlich. Und damit zügiger neue Spieler in die Welt des Premiumdienstes geholt werden können, schraubt Sony hin und wieder an der Preisschraube.

Auch in dieser Woche ging ein solches Angebot an den Start. Zwar wurde diesmal nicht die Jahresmitgliedschaft im Preis gesenkt. Allerdings bekommt ihr drei Monate PS Plus zum halben Preis. Das heißt, statt für 24,99 Euro erwerbt ihr die Dreimonatsmitgliedschaft für schlappe 12,49 Euro.

Wie so oft gibt es auch beim neuen Angebot einen Haken: Es richtet sich an Neukunden. Falls ihr das Angebot im eingeloggten Zustand und mit einem aktiven PS Plus-Abo öffnet, erscheint statt des Kauf-Buttons lediglich der Hinweise: „Im Besitz“.

Zum Angebot: 3 Monate PS Plus für 12,49 Euro

Das Angebot läuft bis zum 13. Februar 2022, sodass sich Neukunden nicht allzu lange Zeit lassen sollten.

Das bietet PlayStation Plus

Die Vorteile einer PS Plus-Mitgliedschaft können sich durchaus sehen lassen. So erhalten die Spieler, die über den Plus-Status verfügen, nicht nur monatlich wechselnde Spiele, die sie dauerhaft spielen können. Hinzukommen einige weitere Features, die ihr nachfolgend aufgelistet vorfindet:

Zugriff auf Online-Multiplayer von PS4- und PS5-Spielen

Etwa 36 Spiele pro Jahr, darunter in der Regel zwei PS4-Spiele und ein PS5-Titel pro Monat

Besondere Rabatte im PlayStation Store

Exklusive DLCs und Pakete

100 GB Cloud-Speicher für Spielstände

Für die oben genannten 12,49 Euro bekommt ihr demnach einen ordentlichen Gegenwert. Und auch die PS Plus-Spiele für Februar 2022 stehen seit einigen Tagen zum Download bereit. Dabei handelt es sich um „EA Sports UFC 4“ für PS4, „Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung“ für PS4 und „Planet Coaster: Console Edition“ für PS5.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Zusammen haben die drei genannten Spiele einen Wert von rund 125 Euro (UVP). Als PS Plus-Mitglied müsst ihr neben den Kosten der Mitgliedschaft keinen weiteren Euro bezahlen und könnt die Spiele dauerhaft nutzen, solange eure Mitgliedschaft aktiv ist. Unsere bisherigen Meldungen zu PS Plus seht ihr in der verlinkten Übersicht.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren