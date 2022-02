Sifu: Update 1.06 liefert Anpassungen an den Bosskämpfen und mehr

In der vergangenen Woche erschien mit dem knackigen „Sifu“ das neueste Werk der „Absolver“-Macher von Sloclap für die PlayStation-Systeme und den PC.

Wie das Studio über den hauseigenen Twitter-Kanal bekannt gab, steht ab sofort ein neues Update bereit, das „Sifu“ auf allen Plattformen auf die Version 1.06 hebt und verschiedene Anpassungen beziehungsweise Verbesserungen umfasst. Unter anderem nahmen sich die Macher von Sloclap ausgewählten Bosskämpfen an und versahen diese mit kleineren Anpassungen. Darüber hinaus werden diverse Performance-Optimierungen versprochen.

Weitere Details entnehmt ihr der offiziellen Übersicht.

• Polishing und Fehlerbehebungen. Kleine Anpassungen am zweiten Level

• Fehlerbehebungen für den zweiten (Sean) und dritten (Kuroki) Boss

• Allgemeine Optimierungen

• Absturzursachen behoben

• Performance-Verbesserungen auf allen Ebenen

• Polishing und Fehlerbehebungen

„Sifu“ ist für den PC, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich und punktet vor allem mit seinem vielseitigen Kampfsystem und dem knackigen Schwierigkeitsgrad. Wie die Entwickler von Sloclap kürzlich bestätigten, wird aktuell an einem weiteren umfangreichen Update gearbeitet, das zu einem bisher nicht näher genannten Termin erscheinen und verschiedene neue Features mit sich bringen wird.

Darunter neue Schwierigkeitsgrade, die sich sowohl an Spieler und Spielerinnen, die auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sind, als auch an Neulinge richten werden, die nach einer Möglichkeit suchen, den knackigen Schwierigkeitsgrad von „Sifu“ zu senken und Frusterlebnisse zu vermeiden.

