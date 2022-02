Sifu: High-Contrast-Optionen, neue Schwierigkeitsgrade und mehr angekündigt

In der vergangenen Woche veröffentlichten die „Absolver“-Macher von Sloclap ihr neuestes Projekt „Sifu“, das von den Spielern wie den Kritikern recht positiv aufgenommen wurde.

Nachdem das Kung-Fu-Spektakel in den ersten Tagen mehr als 500.000 Spieler verbuchte, kündigten die Entwickler von Sloclap ein umfangreiches neues Update an, das kostenlos zur Verfügung gestellt und diverse Neuerungen mit sich bringen wird. Zum einen wird es euch nach dem Release des Updates ermöglicht, auf zusätzliche High-Contrast-Optionen zurückzugreifen und die Darstellung von „Sifu“ auf euren TV beziehungsweise euren Bildschirm zuzuschneiden.

Machen wir uns nichts vor: Auch wenn „Sifu“ durch seine ganz eigenen Spielmechaniken zu gefallen weiß, haben wir es hier mit nicht weniger als einem der härtesten Titel des noch recht jungen Videospieljahres 2022 zu tun. Da der hohe Schwierigkeitsgrad durchaus einige Spieler abschrecken dürfte, entschlossen sich die kreativen Köpfe von Sloclap laut eigenen Angaben dazu, in diesem Bereich ebenfalls Hand anzulegen.

Bei den Arbeiten am nächsten Update von „Sifu“ möchten sich die Entwickler von Sloclap laut eigenen Angaben am großen Update des Switch-Exklusiv-Hits „Metroid Dread“ orientieren und gleich mehreren neuen Schwierigkeitsgraden den Weg ins Spiel ebnen. Neben einem leichteren Grad für Anfänger ist zudem ein besonders knackiger Modus geplant, der den ohnehin schon recht hohen Schwierigkeitsgrad von „Sifu“ noch einmal anhebt und sich damit an Spieler richtet, die auf der Suche nach einer besonderen Herausforderung sind.

Einen konkreten Termin bekam das besagte Update bisher allerdings nicht spendiert. „Sifu“ ist für den PC (über den Epic Games Store), die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich. Auf der Online-Plattform Metacritic brachte es die PlayStation 5-Version des Kung-Fu-Abenteuers dabei auf eine Durchschnittswertung von 80 Punkten.

Hey! So it’s weird I get to help break news but yes #Sifu is getting #accessibility updates post-launch.

– Better captions

– High Contrast Mode on PS4/5 (was on PC, but not PS4/5 at launch due to a bug)

– Difficulty Modes. Both easier & harder, similar to Metroid Dread’s update. https://t.co/9pFTOmfvnR

— Steve Saylor (@stevesaylor) February 11, 2022