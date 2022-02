Sifu: Post-Launch-Support, Multiplayer-Statement und Launch-Trailer

Auch nach dem Launch von "Sifu" ist nicht Schluss. So soll der Titel weiter unterstützt werden. Lediglich eure Hoffnungen auf einen Multiplayer-Modus könnt ihr begraben. Als Entschädigung gibt es den offiziellen Launch-Trailer.

Der Entwickler SloClap hat in Bezug auf das in dieser Woche veröffentlichte „Sifu“ die ersten groben Zukunftspläne geteilt. So soll der Titel nach dem Launch einen zusätzlichen Support erhalten, auch wenn „Sifu“ ein reines Einzelspieler-Erlebnis bleiben wird.

„Wir haben zusätzliche Inhalte für die Zeit nach der Markteinführung geplant“, heißt es auf Nachfrage. Welche Form diese Inhalte annehmen werden, darunter vielleicht neuen Modi, Story-Inhalte, Features oder andere Erweiterungen, muss zunächst abgewartet werden. Denn die Auskunftsfreudigkeit hielt sich bei diesem Thema sehr in Grenzen.

Kein Multiplayer-Support geplant

In einem Gespräch mit Gamingbolt wurde Félix Garczynski, der Marketing-Manager des Studios, ebenfalls gefragt, ob es die Chance gibt, einen Multiplayer-Support hinzuzufügen. An dieser Stelle könnt ihr eure Hoffnung, sofern es diese jemals gab, wieder begraben. Denn mit einem Mehrspieleransatz kann sich das Unternehmen offensichtlich nicht anfreunden.

Im Wortlaut: „Sifu wird ein reines Einzelspielerspiel bleiben. Wir sind ein unabhängiges Studio mit begrenzten Mitteln. Und wir wollten, dass sich das Team darauf konzentriert, ein fesselndes und unverwechselbares Einzelspieler-Erlebnis zu erschaffen.“

„Sifu“ ist ab sofort für PS5, PS4 und PC erhältlich. Interessenten können im PlayStation Store für 39,99 Euro zuschlagen. Zehn Euro mehr kostet die Deluxe Edition, die neben dem Spiel den digitalen Soundtrack und das digitale Sifu-Artbook mit sich bringt.

Weitere Meldungen zu Sifu:

Der Titel spielt vor der Kulisse einer fiktiven chinesischen Stadt, in der Spieler während ihrer Konfrontationen ein altes Geheimnis lüften. Um die Hindernisse überwinden zu können, müsst ihr euch auf die Beherrschung von Kung Fu und auf einen magischen Anhänger verlassen, der euch nach dem Tod wiederbelebt. Jedoch lässt euch jede Wiederbelebung drastisch altern.

Weitere Details zu „Sifu“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit. Außerdem könnt ihr euch den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel anschauen:

Weitere Meldungen zu Sifu.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren