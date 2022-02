Sifu: Nach technischen Problemen – Besitzer der Deluxe-Edition sollen ein exklusives Geschenk erhalten

Zwar erscheint das bockschwere Actionspiel „Sifu“ offiziell erst am morgigen 8. Februar 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC in einer digitalen Version, jedoch konnten sich Käufer der Digital Deluxe Edition über einen Early Access freuen, der bereits am vergangenen Samstag losgehen sollte. Allerdings sahen sich viele Spieler technischen Problemen ausgesetzt, die einen Download des Spiels kurzfristig unmöglich machten.

Sony Interactive Entertainment hat diese Probleme in der Zwischenzeit ausgemerzt, weshalb ein jeder Käufer der Digital Deluxe Edition das Spiel bereits spielen können und sich durch die Gegner prügeln dürfte. Solltet ihr weiterhin Probleme beim Download haben, wird empfohlen, dass man die Konsole neustarten und das Spiel aus der Bibliothek heraus starten sollte. Wenn auch dies nicht funktioniert, sollte man in den Einstellungen die Lizenzen wiederherstellen.

Allerdings haben die zuständigen Entwickler von Sloclap auch mitgeteilt, dass man die Spieler für den Fauxpas kompensieren wird. Demnach möchte man in nächster Zeit ein exklusives Geschenk an die Besitzer der Deluxe-Edition verteilen. Allerdings hat man diesbezüglich noch keine konkreten Details verraten.

Am Wochenende hat die internationale Fachpresse auch die ersten Testwertungen zu „Sifu“ veröffentlicht, wodurch das Actionspiel einen Wertungsschnitt von 80 Punkten ergattern konnte. Man kann sich auf ein beinhartes Abenteuer einstellen, das einen durchaus frustrieren kann. Der Kampf gegen die Zeit und gegen die Gegner könnte somit für den einen oder anderen Spieler etwas zu schwierig sein.

In „Sifu“ schlüpft man in die Rolle eines Martial-Arts-Kämpfers, der Rache nehmen möchte. Dabei wird er nach und nach seinen Kampfstil verfeinern und vom Lehrling zum Meister heranreifen. Allerdings wird er auch immer älter, sodass ihm tatsächlich die Zeit ausgeht, wenn er sich durch die Unterwelt auf der Suche nach den Auftragsmördern begibt, die seinen Vater umgebracht haben.

Anfang Mai soll übrigens auch die „Vengeance Edition“ von „Sifu“ veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um eine Retail-Fassung, sodass man sich auch eine physische Version nach Hause holen kann, wenn man kein Unterstützer von digitalen Spielen ist.

The PlayStation teams have told us the early access issue is now resolved, and the game can now be downloaded! Again, we’re very sorry to all players who were hoping to play earlier today, we’ll have an exclusive gift for all Deluxe edition holders to share with you soon !

— SifuGame (@SifuGame) February 6, 2022