PS5 Cover: Verkaufsstart über den Einzelhandel offenbar verschoben

Eigentlich sollten die ersten PS5-Konsolen-Cover am heutigen Freitag den Weg in den Einzelhandel finden. Wie sich aktuell abzeichnet, könnte sich Sony Interactive Entertainment dazu entschieden haben, den Verkaufsstart über den Einzelhandel kurzfristig zu verschieben.

Ende des vergangenen Jahres kündigten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment Konsolen-Cover an, mit denen es den Spielern und Spielern ermöglicht wird, ihre PlayStation 5-Konsolen optisch aufzupeppen.

Den Anfang machten die Konsolen-Cover in den Farbvarianten „Midnight Black“ und „Cosmic Red“, die seit Ende Januar für 54,99 Euro im PlayStation Direct-Store angeboten werden. Ursprünglich war geplant, dass interessierte Kunden ab dem heutigen Freitag, den 18. Februar 2022 die Möglichkeit erhalten, die beiden PS5-Cover auch ganz klassisch im Einzelhandel zu erwerben. Hierzu scheint es allerdings nicht zu kommen. Wie sich den britischen und US-amerikanischen Websites des PlayStation Direct-Stores entnehmen lässt, wurde der Verkaufsstart über den Einzelhandel kurzfristig verschoben.

Verkaufsstart auf März verschoben?

Während im britischen PlayStation Direct Store die Rede davon ist, dass die PS5-Cover ab dem 2. März 2022 im britischen Einzelhandel erhältlich sein werden, soll es in den USA erst am 31. März 2022 so weit sein. Im deutschen PlayStation Direct-Store wird aktuell zwar noch auf einen Verkaufsstart im hiesigen Einzelhandel am 18. Februar 2022 hingewiesen, wirft man jedoch einen Blick auf die Angebote der führenden Händler, wird man schnell feststellen, dass die PS5-Cover auch hierzulande noch nicht den Weg in den Einzelhandel fanden.

Daher können wir wohl davon ausgehen, dass die Angaben im hiesigen PlayStation Direct-Store schlichtweg noch nicht aktualisiert wurden. Da eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment noch aussteht, bleibt abzuwarten, ab wann die PS5-Cover im Endeffekt über den deutschen Einzelhandel erworben werden können. Sollte uns dahingehend ein offizielles Statement erreichen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Bei den PS5-Konsolen-Covern in den Farben „Midnight Black“ und „Cosmic Red“ wird es übrigens nicht bleiben. Wie Sony Interactive Entertainment im Zuge der offiziellen Ankündigung bestätigte, werden im Laufe des Jahres weitere Farbvarianten in Form von „Nova Pink“, „Galactic Purple“ und „Starlight Blue“ folgen.

