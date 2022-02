PS5 Gewinnspiel: PS4-Verkauf könnte euch eine PlayStation 5 bescheren

Falls ihr zuhause eine PS4 herumstehen habt, die ihr nicht mehr benötigt, könnte euch der Verkauf auf eBay eine PS5 bescheren. Die Shopping-Plattform hat in Kooperation mit PlayStation ein Gewinnspiel gestartet.

Die PS5 ist weiterhin Mangelware. Und den jüngsten Prognosen zufolge wird sich an der Liefersituation zumindest in den kommenden Monaten nichts ändern, da die notwendigen Halbleiter und Chips nicht zügig genug produziert werden können.

Hin und wieder dürfen die Interessenten allerdings an einem Gewinnspiel teilnehmen und mit viel Glück eine der begehrten New-Gen-Konsolen in Empfang nehmen. Ein solches Gewinnspiel wurde kürzlich von eBay gestartet und läuft noch bis zum 27. Februar 2022.

Ihr sollt eure PS4 verkaufen

Beim Gewinnspiel gibt es allerdings einen Haken: Mit etwas Glück eine PS5 gewinnen können in diesem Zeitraum nur eBay-Kunden, die auf der Plattform eine PS4 verkaufen – entweder das Standardmodell oder die Pro-Version.

Da es sich um ein Gewinnspiel handelt und daher die wenigsten Teilnehmer am Ende tatsächlich eine PS5 in den Händen halten werden, wäre es natürlich unklug, eine PS4 zu verkaufen, die aufgrund des PS5-Mangels noch aktiv genutzt wird. Wer allzu sehr auf sein Glück vertraut, könnte am Ende gänzlich ohne Konsole dastehen.

Auch eBay schreibt in diesem Zusammenhang: „Hast du eine PlayStation 4 zuhause, die du nicht mehr benutzt? Verkaufe sie doch bei eBay und gewinne mit etwas Glück ein PS5 Paket!“

Teilnehmer können jede Woche ein PS5-Paket bestehend aus PlayStation 5, DualSense-Controller, Pulse 3D-Headset, DualSense-Ladestation, Medienfernbedienung, HD-Kamera und zwei aktuellen Spielen gewinnen.

Falls ihr also noch eine PS4 herumstehen habt, die vielleicht schon seit Monaten im Tiefschlaf verweilt, könnte sich die Aktion durchaus für euch auszahlen – zumindest dann, wenn ihr mit den erzielten Preisen auf eBay einverstanden seid. Offizielle Veranstalterin des Gewinnspiels ist die eBay GmbH. Die Aktion wird aber auch auf der offiziellen PlayStation-Webseite beworben. Nachfolgend die weiterführenden Links:

Die PS5 kam Ende 2020 auf den Markt und fand trotz der Produktionsengpässe reichlich Abnehmer. Sony gab kürzlich 17,3 Millionen Auslieferungen bekannt. Microsoft hingegen schweigt weiterhin. Allerdings glauben Analysten, dass eine Installationsbasis von rund 10 Millionen Xbox Series X und Xbox Series S realistisch sei.

Zurück zum eBay-Angebot: Was haltet ihr aufgrund der weiterhin angespannten Liefersituation von derartigen Gewinnspielen?

