Assassin’s Creed Valhalla: Update 1.5.0, Free Weekend und Ragnarök-Launch – Roadmap

In „Assassin’s Creed Valhalla“ erwarten euch ein paar herausfordernde Wochen, denn am 10. März 2022 erscheint die umfangreiche Erweiterung „Dawn of Ragnarök“. Darauf macht Ubisoft noch einmal in einem Tweet aufmerksam, in dem die Roadmap bis zum Launch des Addons vorgestellt wird.

Unmittelbar bevor steht die Veröffentlichung des „Valhalla“-Updates 1.5.0, das ab dem morgigen Dienstag zum Download angeboten wird. Großartige Details dazu wurden von Ubisoft bisher zwar nicht enthüllt. Doch es ist davon auszugehen, dass mit dem Update vorrangig die Integration von „Dawn of Ragnarök“ vorbereitet wird.

Die Miniaturansicht in der neu veröffentlichten Roadmap-Infografik, die ihr im weiter unten eingebetteten Tweet seht, deutet an, dass Lava auf die aktuelle Karte gebracht wird, was eine kleine mythologische Anspielung sein könnte.

Vor der Veröffentlichung von „Dawn of Ragnarök“ haben alle Spieler, die noch nicht in das Zeitalter der Wikinger eingestiegen sind, die Möglichkeit, dies im Rahmen eines kostenlosen Wochenendes zu tun. Es startet am Donnerstag, dem 24. Februar 2022. Das Ende wird am 28. Februar 2022 eingeläutet.

Der dritte Eintrag in der Roadmap ist die Erweiterung „Dawn of Ragnarök“. Nach der Veröffentlichung des DLCs am 10. März 2022 erlebt ihr Geschichten und Herausforderungen, die euch laut Ubisoft um die 40 Stunden beschäftigen werden.

Time to dive back! 🔥 Check out our first roadmap of 2022 for Assassin’s Creed Valhalla 👀

Come March 10th, undertake a perilous journey to Svartalfheim alongside Odin when Dawn of Ragnarök releases 🏔️ #AssassinsCreed pic.twitter.com/Zk8kW5bATS

